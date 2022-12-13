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Fas'tan Katar seferi. Akın akın Fransa maçına gidiyorlar

Fas Kraliyet Hava Yolları, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile oynanacak yarı final maçında milli takımı desteklemek amacıyla Faslıları Katar'a taşıyacak 30 ek sefer düzenleme kararı aldı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 23:43
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Akın akın Fransa maçına gidiyorlar. Fas'tan Katar seferi

Fas'tan Katar seferi. Akın akın Fransa maçına gidiyorlar
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Fas Kraliyet Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, Kazablanka ile Doha arasında "hava köprüsü" kurulduğu belirtildi.

Bu kapsamda, milli takımı desteklemek isteyen Faslılara imkan sağlamak için Katar'a 30 ilave sefer yapılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, milli futbolcuların 2022 Dünya Kupası'nda "12. adam" olarak nitelendirilen Faslı taraftarların desteği sayesinde "olağanüstü ve kahramanca" bir performans sergilediği aktarıldı.

Son olarak Portekiz'i saf dışı eden Fas, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen ilk Arap ve Afrika takımı oldu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Fransa arasındaki yarı final mücadelesi, yarın saat 22.00'de başlayacak.

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