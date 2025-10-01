Akın İpek'in satılamayan yalısının akıbeti belli oldu

Koza İpek Holding’in sahibi ve FETÖ firarisi Akın İpek’e ait, İstanbul Boğazı’nın en değerli yalılarından biri olan Beyaz Köşk, ihale ile satıldı.

İlk üç ihalede sonuç alınmazken dördüncü ihalede KDV dahil 1 milyar 116 milyon lira bedelle satışı gerçekleşti. Daha önce yapılan 3 ihalede alıcı çıkmamıştı.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş., satış işlemini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket, “en yüksek teklif”in yönetim kurulu onayının ardından tapu devrinin kısa sürede tamamlanacağını belirtirken, alıcıya ilişkin bilgi paylaşmadı.

KAP AÇIKLAMASI

Koza Altın’ın beyanına göre ihale 11 Eylül 2025 duyurusunda belirtildiği şekilde yürütüldü. Açıklamada şöyle denildi:

"11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir.

İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır."