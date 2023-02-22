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Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan 30 Akkuyu Nükleer Santral işçisi işten çıkarıldı

Akkuyu Nükleer Santral çalışanı 30 işçi deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığı gerekçesiyle işten çıkartıldı.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 16:50
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Akkuyu Nükleer Santral deprem bölgesine giden işçileri işten çıkardı

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan 30 Akkuyu Nükleer Santral işçisi işten çıkarıldı
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Maraş merkezli depremlerin ilk gününde, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katılmak için gönüllü olarak deprem bölgesine giden Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatında çalışan 30 işçi “İşe gelmedin” denilerek tazminatsız şekilde işten çıkartıldı.

Evrensel’in haberine göre,  Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaatında Rusya sermayeli taşeron İntens İnşaat’ta çalışan işçiler, yüzde 60 zam talepleri kabul edilmediği için iş bıraktıklarını hatırlatarak, “Zammı kabul etmedikleri için işe gelmemelerinin” bahane edildiğini söyledi.

İşten çıkarılan işçiler, santral önünde eyleme geçti. Birçok işçi de işten çıkarılan işçilerle dayanışmak amacıyla iş bıraktı.

İŞE GELMEMELERİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK İŞTEN ÇIKARILDILAR

Yüksek enflasyon karşısında ücretleri eriyen işçiler, düşük ücret, yoğun çalışma saatleri, kalabalık servisler ve barınma gibi sorunları çözülmediği için iş bırakmıştı. Ayın 20’si olmasına rağmen ücretlerinin hâlâ yatmadığını ifade eden bir işçi, “Ailem deprem mağduru, ben de evime gidip geldim ancak ücretler hâlâ yatmadı. Ücretlerimiz enflasyon karşısında eridi. 9 bin 300 lira civarında ücret alıyoruz. Ancak iki yıl önce asgari ücretin iki katı ücret alıyorduk. Şimdi de talebimiz en az 15 bin lira” dedi.

Arkadaşlarının gönüllü olarak gittiğini ifade eden bir başka işçi, “Ana firmanın çağrısı ile deprem bölgesine gittiler. Deprem bölgesine devletten önce varıyorlar ama işten çıkarılıyorlar bu hak mıdır?” diye sordu.

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