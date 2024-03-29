Akkuyu Nükleer’den açıklama

Kaynak: AA
Akkuyu Nükleer’den açıklama
Akkuyu Nükleer AŞ, santralde meydana gelen eylemlerin inşaat sahasındaki çalışma programını etkilemediğini ve tüm çalışmaların normal olduğu aktarıldı.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) şantiyesinde çalışan işçilerin, "maaşların ödenmemesi nedeniyle gösteri düzenledikleri" iddiaların basın yayın organlarında ve sosyal ağlarda olduğu aktarıldı.

Taşeron firmalarının işçileri tarafından 27-28 Mart'ta maaşların ödenmesinde gecikme yaşanması iddiasıyla Akkuyu NGS sahasında protestolar düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu eylemler, Akkuyu NGS inşaat sahasındaki çalışma programını etkilememiştir ve tüm çalışmalar normal seyrinde yürütülmektedir." Değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu açıklamada, Akkuyu NGS inşaat sahasında, çoğu taşeron inşaat şirketlerinde çalışan 30 binden fazla kişi görev yapmakta odluğu maaşların ödenmesi de dahil olmak üzere çalışanların haklarının gözetilmesi bu şirketlerin sorumluluğunda olduğu belirtildi. İlgili projede yer alan her şirket, işveren olarak 4857 Sayılı İş Kanunu ve ilgili tüm mevzuat kapsamında çalışanlarına karşı yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu olduğu Akkuyu Nükleer AŞ, sözleşmesel ilişkisi olan ana yüklenicilerle yakın işbirliği içinde, Akkuyu NGS sahasındaki inşaat işçilerinin iş disiplinini ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak için yasal yetkileri dahilinde gerekli önlemleri alındığı aktarıldı.

Ayrıca bununla beraber alt yüklenicilerin işçileri ile ilgili olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işveren sıfatına sahip olmayan Akkuyu Nükleer AŞ'nin taşeron şirketleri ile çalışanları arasındaki iş ilişkilerine müdahale etme imkanı bulunmadığı belirtildi.

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