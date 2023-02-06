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Akkuyu Nükleer Santrali'nden deprem açıklaması

Mersin'de yapımı devam Akkuyu Nükleer Santrali'nin depremden etkilenip etkilenmediği merak konusuydu. İlk açıklama Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü'nden geldi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 14:57
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Akkuyu santrali depremden hasar gördü mü?

Akkuyu Nükleer Santrali'nden deprem açıklaması
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından Akkuyu NGS projesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, "Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, Akkuyu NGS sahasının bulunduğu bölgede yaklaşık 3 şiddetinde hissedilmiştir. Uzmanlarımız sahamızda bulunan bina, ekipman ve vinçlerde bir hasar tespit etmemiştir. Sahada inşaat ve montaj çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Zoteeva, "Çalışanlar arasında şu an deprem bölgesinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenler yapılmaktadır. Akkuyu Nükleer'in acil durum birimleri olan Mobilizasyon Birimi ile Sivil Savunma ve Acil Durum Koruması Birimleri, Türkiye'deki acil durum merkezi AFAD ile işbirliği yaparak deprem sonrası yardım için bölgeye ekipman ve personel göndermeye hazırlanmaktadır.

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Sedat
6.02.2023 15:14
Millet ittifakı iktidar olduğunuzda Akkuyu Nükleer santralini iptal edin Ruslara güven olmaz, santral bize yapılıyor şirketin başındaki yetkili rus.  
 
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