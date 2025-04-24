Akkuyu’da 4. ünite için kritik adım: Reaktör kabı tamam

Akkuyu Nükleer AŞ’nin açıklamasına göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un makine mühendisliği bölümüne bağlı Atommash tesisi, 4. güç ünitesinde kullanılacak nükleer reaktör kabının üretimine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, 10 gün süren işlemde kaynak yapılan bölgeyi 170 ile 280 santigrat derece aralığında ısıttı.

Çalışma sırasında 1,2 tondan fazla “kaynak arkı” ve 1 ton tel kullanıldı.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Nükleer reaktör kabının üretimi birkaç yıl sürüyor ve her aşamada uzmanlar, son derece hassas ve kalite standartlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak yüksek teknolojili operasyonlar gerçekleştiriyor. Akkuyu NGS’nin 4 güç ünitesinden 3’ü, reaktör ünitesinin ana unsuru olan reaktör kabı ile donatıldı ve yakında 4’üncü güç ünitesi de reaktörün kalbi olarak kabul edilen bu ekipmana kavuşacak.”