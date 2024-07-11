Akkuyu’da işçiler yemekten zehirlendi

Düzenleme: Kaynak: AA
Akkuyu’da işçiler yemekten zehirlendi

Akkuyu Nükleer AŞ, yemekhanede tükettikleri yemekten sonra rahatsızlanan yaklaşık 200 çalışanın bulunduğu olayda, 50'si hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir.

Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında çalışan inşaat şirketlerine bağlı bazı çalışanların, öğle yemeğinden sonra rahatsızlanmasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Şirketin verdiği bilgiye göre, yaklaşık 200 çalışan revire başvurdu ve bunlardan 50'si hastaneye sevk edildi. Hastaneye gidenlerin tamamı tedavi olduktan sonra taburcu edildi.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Akkuyu NGS sahasındaki kantinlerden ve çalışanların ikamet ettiği kamplardan gıda numuneleri alıp inceleme başlatmıştır. Akkuyu Nükleer AŞ ve yemek hizmetlerinden sorumlu yüklenici firmalar, yetkililere gerekli desteği sağlamaktadır. Akkuyu NGS inşaat sahasında sağlık personelinin bu denetim için fazla mesai yapması uygun görülmüştür."

Konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma sonucunda yemek hizmeti kurallarının taşeron kuruluşlar tarafından ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda Akkuyu Nükleer AŞ, ihlalden sorumlu olanlarla ilgili yasal yollara başvuracaktır. Çalışanlara sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının sağlanması, Akkuyu NGS projesinin uygulanmasında önceliktir. Akkuyu Nükleer AŞ, projede yer alan tüm alt yüklenici kuruluşlardan da bu ilkelere uymalarını talep etmektedir."

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