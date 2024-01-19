AKOM İstanbul için son uyarıyı yaptı. Her şeyinizi iki defa kontrol edin

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM bir açıklama yaptı.
AKOM’un verilerine göre, İstanbul’da hafta sonu kar yağabilir. AKOM, Balkanlardan gelecek soğuk havanın İstanbul’u esir alacağı bildirildi.
Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 8 ila 10 derece azalacağı öğrenildi. Pazar sabah saatlerinden itibaren ise yağmurla karışık karın yağacağı belirtildi.
Bugün ise hava sıcaklığı İstanbul’da 17 derecelere kadar çıkacağı vurgulandı.
Aralıklarla hafif yağmur beklendiği de belirtildi.
METEOROLOJİ PAZARTESİ DEDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durum raporuna göre de İstanbul’a kar gelecek.
MGM'nin raporuna göre, Pazartesi günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.
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