AKOM saat vererek İstanbulluları uyardı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbul'da yüzde 95'lere ulaşan nem hem gece hem gündüz vakitlerinde vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar daha da artıyor.

İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkili olduğunu ifade eden İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, öğle saatleri için uyarıda bulundu. İstanbullulara yapılan uyarıda; aşırı sıcakların etkili olacağı öğle saatlerinde güneşli ortamda bulunmamaları söylendi.

HİSSEDİLEN SICAKLIK 37 DERECELERE ÇIKACAK

Sabah 08.00 civarında yüzde 80 nem, 31 derece hissedilen sıcaklık, 10.00 civarında yüzde 75 nem, 34 derece hissedilen sıcaklıkla güne başlayan İstanbul'da öğle saatlerinde nemin yüzde 50'lere düşmesi ancak hissedilen sıcaklığın ise 37 derecelere yükselmesi bekleniyor.

GECE SAATLERİNDE NEM ARTACAK

Akşam 18.00 saatlerinde aynı nem oranı ve hissedilen sıcaklığın korunması, 21.00'den sonra ise nem oranın giderek yükseleceği, hissedilen sıcaklığın ise 34 dereceleri bulacağı tahmin ediliyor. Nem yüzdesinin 95'leri bulacağı ifade edilirken, hissedilen sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha fazla olacağı söylendi.

PAZARTESİNE KADAR ETKİLİ OLACAK

İstanbul’da pazartesi gününe kadar etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 34-37 derece aralığında seyredeceği öngörüldü. Yüzde 50-95 aralığında yüksek nem oranları ile bu sıcaklıkların ölçülenden 5-8 derece daha yüksek hissedilmesine neden olabilecek.

AKOM’DAN ÖĞLE SAATLERİ İÇİN UYARI

AKOM, tehlikeli sıcaklıkların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı olanları güneşli ortamda bulunmamaları konusunda uyarı yaptı.

İstanbul'da sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.