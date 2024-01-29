AKOM’dan İstanbul için flaş kar uyarısı. Aniden bastıracağı saat açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbul için vatandaşlar uyardı.

Dün akşam saatlerince başlayan ani kar yağışlarının ani kar sağanağına dönüşebileceği açıklandı.

Gece boyunca aralıklarla kar yağışının devam edebileceği ve yarın öğle saatlerine kadar ani kar sağanaklarının görülebileceği aktarıldı.

Yarın sabah 12.00 ile 17.00 arasında ani kar yağışlarının görülebileceği tespit edildi.

Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 2 ila 5 santimetre olarak ölçüldüğü de belirtildi.

AKOM, yağışların kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek ile ani kar sağanakları şeklinde de olabileceği açıklandı.

Çarşamba günü ise yağmurun etkili olabileceği, kar yağışının az olduğu vurgulandı.

AKOM vatandaşları uyararak İBB’nin tedbir aldığını da belirtti.

METEOROLOJİ DE SALIYA DİKKAT ÇEKTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı bilgilere göre de yarın karla karışık yağmurun göründüğü ve havanın soğuk olduğu gözlemlendi. Salı günü hava durumun 2 derece olduğu görüldü.