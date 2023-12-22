AKOM'dan İstanbul'a uyarı

İBB AKOM tarafından yapılan son hava değerlendirme raporuna göre, şu an devam eden rüzgarlı havanın yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

AKOM vatandaşların fırtınaya karşın tedbirli olması gerektiğinin altını çizerken, rüzgarlı havanın Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren, 80 kilometreye kadar hızlanabileceğini açıkladı.

Rüzgarlı hava ile birlikte yağmur geçişlerinin de olabileceği ifade edildi.

Cumartesi akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen fırtınanın, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlara neden olabileceği bu nedenle vatandaşların bu konuda dikkatli olmasının da gerekli olduğu bildirildi.