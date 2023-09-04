AKP 10 yıldır bitiremediği projeyi müjde olarak duyurdu

2013 yılında temeli atılan ve bin 80 günde tamamlanacağı söylenen İzmir-Ankara YHT Projesi, 10 yılın sonunda bitirilemedi. Proje ilk olarak 2025 yılına ertelenmiş daha sonra ise 2028 yılında bitirileceği söylenmişti.

Son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yapımı zaten gecikmiş olan projenin bitme tarihinin bir yıl erkene çekilerek 2027 olduğunu ‘müjde’ olarak sundu.

Yeni İzmir’den Sıla Arabacıoğlu’nun haberine göre CHP İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu ile CHP İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Ednan Arslan duruma tepki gösterdi, projenin 2027’de de bitirilemeyeceğinin altını çizdi.

“KESİNLİKLE 2027’DE DE BİTECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM”

CHP İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, “AK Parti genel olarak her işte yaptığını burada da yapıyor. Bir projeyi önce öteliyorlar sonrada müjde gibi öne çektiklerini sunuyorlar. Bu projeyi önce bitirsinler sonra konuşsunlar. Yıllardır İzmir-Ankara hızlı trenini söylüyorlar, hala da bitmedi. Fransızların 1800’lü yıllarda kömür taşımak için inşa ettiği demir yolunu İzmir-Ankara’ya gitmek için kullanmaya çalışıyorlar. Ben kesinlikle 2027’de de biteceğini düşünmüyorum” dedi.

“YHT İŞİ BİR MUAMMA HALİNE GELDİ”

CHP İzmir Milletvekili ve PM Üyesi Ednan Arslan ise konuyu yakından takip ettiklerini dile getirerek, “Burayı 4 etap olarak ihale edilmişti ama her etapta sorun var. Artık AKP hükümetinin bu tür yatırımlara kaynak ayırmakta güçlük çektiğini görüyoruz. Bu yüzden de tarihleri sürekli erteliyorlar. Bunun bir örneği de İzmir Şehir Hastanesi. YHT işi bir muamma haline geldi. Bir an önce ilgili bakanlığın daha ciddi çalışarak sözlere uyması gerekiyor. Hep tarihler değiştiriliyor. Bu ekonomik tablo içinde 2027’ye geldiğinde tarih tekrar revize edilecektir. Çünkü iktidar kamu kaynaklarını iyi kullanamıyor. Sürekli gecikmeler var. Ama asıl önemli olan şeffaf değiller” diye konuştu.