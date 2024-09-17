AKP 3 parti için düğmeye bastı! Başkent bu haberle çalkalanıyor

Siyasi kulislerde Deva ve Gelecek Partilerinde yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan merkez sağda yeni oluşum çabalarını mercek altına aldı.



Yeni bir ittifak bu aşamada zor görünse de bu çabaların iktidarı tedirgin ettiğini kaydeden Nuray Babacan, “Buradaki hareketlenme hemen iktidarın dikkatini çekiyor ve kapalı kapılar ardında müdahaleler başlıyor. İkna turları ve transfer

pazarlıkları yapılıyor” diye yazdı.

DAVUTOĞLU SORUNU

Merkez sağdaki yeni ittifak çalışmaları önündeki tek sorunun iktidarın müdahaleleri olmadığını belirten Nuray Babacan diğer en büyük engeli de şöyle açıkladı: “Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun kendini önceleyen istekleri de başka bir sorun”

"AKP İLE FLÖRT EDENLER VAR"

Toplamda 28 milletvekilini ilgilendiren sürecin sancılı bir süreç olduğunu vurgulayan Nuray Babacan Deva Partisi’nin böyle bir birleşme için en sağlam yapı olduğunu savundu.

Gelecek Partisi ve Demokrat Parti milletvekillerinin bu yapıyı seçmesi durumunda yeni bir grup oluşacağını belirten Babacan,, “Ancak bu iki partideki vekiller aynı görüşte değil. “AKP ile flört edenler, Demokrat Parti’nin ANAP’tan devşirdiği genel merkez binasının rantı yüzünden partide kalalım diyenler, tek çatı altında toplanıp güç odağı olalım diyenler” olmak üzere üç parçalar…” diye yazdı.