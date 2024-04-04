AKP aday yapmadı. Bağımsız girip başkanlığı kazandı

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimler sonrası oy sayımlarında büyük heyecan yaşandı.

AKP tarafından adaylık başvurusu kabul edilmeyen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlik Kurumu Başkanı Adem Ceylan ile AKP’nin aday gösterdiği Hazım Caner Can Çamlıdere Belediye Başkanlığı için yarıştı.

AKP’DEN ADAY GÖSTERİLMEYEN CEYLAN, SEÇİMİ KAZANDI

AKP tarafından aday gösterilmeyen Adem Ceylan, seçime bağımsız olarak girdi. Ceylan, yüzde 51 oy oranı ile Çamlıdere Belediye Başkanı seçildi. Ceylan’ın en yakın rakibi Hazım Caner Can ise yüzde 26 oyda kaldı. CHP adayı Mehmet Cengiz yüzde 16,90 ve Yeniden Refah Partisi adayı Çetin Taşdemir ise yüzde 4,75 oy almıştı.

"MİLLET İRADESİNİN ÖNÜNDE HİÇ KİMSE DURAMAZ"

Yerel seçimlerin ardından Kızılcahamam İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Adem Ceylan, ilçeye dönüşte vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterisi ile karşılandı.

Adaylık süreciyle ilgili kimseye kırgın olmadığını belirten Ceylan, "Çamlıdere'ye hizmet borcum vardı, adaylık başvurum kabul edilmeyince ben de hemşehrilerim talebini karşılamak için bağımsız adaylığımı açıkladım. Millet iradesinin önünde hiç kimse duramaz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

AKP’nin Çamlıdere Belediye Başkan Adayı Hazım Caner Can, Ankara aday tanıtım toplantısında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzattığı mikrofona "Çamlıdere'de hedefim yüzde 90 istemiyorum bir tane noksan" diyerek iddialı sözler sarf etmişti. Can, sandıklar açıldığında büyük hayal kırıklığı yaşadı.