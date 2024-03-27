AKP adayı Hamza Dağ'a vatandaştan şok. ‘Onu taktığınız zaman halkın içine çıkamayacağınızı biliyorsunuz’

Kaynak: Halk TV
AKP adayı Hamza Dağ'a vatandaştan şok. ‘Onu taktığınız zaman halkın içine çıkamayacağınızı biliyorsunuz’
AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın, seçim çalışmalarını sürdürürken AKP rozeti ve amblemi kullanmaması dikkatleri çekmişti. Hamza Dağ’ın bu tavrı, vatandaşların gözünden kaçmadı ve bir vatandaş, Dağ’ı sert bir dille eleştirdi.

31 Mart günü gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı günler kala, adayların yarışı hızlanırken, gözlerin çevrildiği illerden biri de İzmir. CHP’nin kalesi olarak bilinen İzmir’i aynı zamanda AKP’nin de almayı en çok istediği şehirlerden biri.

AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları sırasında partisine ait logo, amblem ve rozet kullanmayışıyla dikkat çekmişti. Dağ, ayrıca alkollü mekanlara giderek seçim çalışması yürütmüş ve bu eylemleri İzmir’e yönelik hamleler olarak anlaşılmıştı. İzmirli bir vatandaş, Hamza Dağ’a, amblem ve rozet kullanmayışına ilişkin tepki gösterdi.

Vatandaş Dağ’ı, “Gönlünüz rahat bir şekilde AKP amblemini takamıyorsunuz. Çünkü onu taktığınız zaman halkın içine çıkamayacağınızı biliyorsunuz” ifadeleriyle eleştirdi.

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