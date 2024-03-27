Manav tezgahı önünden geçerken ölümle burun buruna geldi. İşte o anlar

Manav önünde korku dolu anlar. Diyarbakır'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil savrulunca olanlar oldu. Otomobil manava daldı.

Diyarbakır'daki kaza dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Ziraat Caddesi'nde yaşandı. Yan yoldan çıktığı belirtilen M.E. idaresindeki 33 AGB 601 plakalı hafif ticari araç, A.Ç. idaresindeki 21 ADV 743 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobil ancak kaldırımdaki manav tezgahına çarparak, yan yattı. Otomobilde bulunan Osman A. yaralanırken, kaldırımda yürüyen bir kişi ise son anda otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.

Kazada yaralanan Osman A., ilk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Osman A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.