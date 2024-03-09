AKP adayı işçileri sıraya dizip karşılarında kahvaltı yaptı

Kaynak: İHA
AKP adayı işçileri sıraya dizip karşılarında kahvaltı yaptı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde AKP'nin belediye başkan adayı Muhammed Vurmaz, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri şantiyesinde seçim çalışması yaptı. Şantiye işçileri elleri önde ayakta beklerken, AKP'li siyasetçiler simitle kahvaltı yaptılar ve oy istediler.

Balıkesir'in Edremit ilçesinin AKP'li belediye başkan adayı Muhammed Vurmaz, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri şantiyesini ziyaret ederek oy istedi. Şantiye işçileri elleri önde ayakta beklerken, AKP'li siyasetçi ve yanındaki heyet, simitle kahvaltı yapıp işçilerden oy istediler.

Vurmaz, şantiye ziyaretinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Güne başlangıcı, Edremit Belediyesi Zeytinli Fen İşleri Şantiyesi'nde çalışan arkadaşlarımızla kahvaltı programında buluşarak yaptık. Gerçekleştirdiğimiz ziyarette bizlere gönlünü açan hemşehrilerime teşekkür ederim. Ortak akla dayalı yönetim anlayışımızla, Edremit'in güçlü yarınlarında buluşmak dileğiyle" dedi.

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YSK "KAMU"DA PROPAGANDAYI YASAKLAMIŞTI

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin siyasi partilerce ve bağımsız adaylarca gerçekleştirilecek seçim propagandasının usul ve esaslarının belirlendiği Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı 20 Aralık 2023 günü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, seçim takvimi başlangıç tarihi olan 1 Ocak 2024 ile 30 Mart 2024 tarihleri arasında; kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde sözlü propaganda yapılması yasaklandı.

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