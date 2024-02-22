AKP adayından tarikat ziyaretleri: Sistemli ve konforlu çalışma vaadi

AKP, Afyonkarahisar’da mevcut Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in yerine il başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Ceylan Uluçay’ı aday olarak gösterdi.

Uluçay, seçim çalışmaları kapsamında kentteki Ensar Vakfı, Semerkand Vakfı, Birlik Vakfı, Hayrat Vakfı, Yetimsev Vakfı gibi İslamcı faaliyetleriyle dikkat çeken vakıfları tek tek ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından konuşan Uluçay, vakıflara daha sistemli çalışabilecekleri mekân vadetti

Uluçay, söz konusu vakıfların talep ve isteklerine önem verdiklerini de söyledi.

AKP’li Uluçay, şu ifadeleri kullandı:

“Gençlerimizin yetiştirilmesi hususunda sizlerden ciddi destekler alacağız. Vakıflarımızın çalışmalarını daha sistemli ve konforlu olarak devam ettirebilmeleri için kafeteryası, seminer salonları, sosyal alanlarının da bulunduğu bir mekânı sizlerin kullanımına sunmayı hedefliyoruz”

Öte yandan cemaat ve tarikat vakıfları temsilcilerinin Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde çalıştıkları öğrenildi.