AKP anketinde şoke eden sonuç! “Artık hiçbir şey eskisi gibi değil…”

CHP’li belediyelere ardı ardına yapılan operasyonlar sonrası yapılan anketlerde CHP farkı açmaya başlamıştı. Ancak kararsız seçmenler ise en büyük üçün parti konumunda yer alması da dikkat çeken bir diğer nokta olmuştu.

"SON AYLARDA TERCİH YAPMAYA BAŞLADILAR VE TERCİHİ BİZ DEĞİLİZ…"

Ünlü yazar Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında kararsız seçmenin kararına ilişkin AKP’de yapılan analizlerin sonuçlarına yer verdi. Seçim sonuçlarını belirleyen kararsız kitlenin kararını verdiğini aktaran Babacan, AKP’de “Özellikle son aylarda tercih yapmaya başladılar ve tercihi biz değiliz…” şeklinde yorumların yapıldığını söyledi.

"ERDOĞAN SEVGİSİ YERİNİ ERDOĞAN KORKUSUNA’ BIRAKIYOR”

Bütün bunları, AKP içerisinde ‘Erdoğan korkusu’ olarak yorumlayanlar olduğunu söyleyen Babacan, “Onlara göre kararsız seçmen artık muhalefetin yanında hizalanmaya başladı ve ‘Erdoğan sevgisi yerini Erdoğan korkusuna’ bırakıyor” dedi. Bu analizleri yapanlar, partinin içinde yönetici pozisyonlardaki isimlerin "sessizliğini de ürkütücü” buluyor.

“ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİL”

Bu analiz AKP’nin kuruluş yılında Erdoğan’ın “Artık hiçbir şey eskisi olmayacak” sözlerini akıllara getirdi. Bazı kullanıcılar bu anket analizine “Artık hiçbir şey eskisi gibi değil” yorumunda bulundu.