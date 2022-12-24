AKP AYM'nin iki kez reddettiği teklifi Meclis'ten geçirdi

AKP, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmederek iptal ettiği, daha önce de 2 kez Meclis’e sunduğu limanların sözleşme sürelerini 49 yıla çıkaran kanun teklifini tekrar getirdi. Meclis’e sunulan yasa tüm itirazlara rağmen yasalaştı.

İktidarda olduğu 20 yılda kamunun en önemli varlıklarını satan AKP’nin sunduğu özelleştirilen limanların sözleşmelerini ihale bile yapmadan uzatan torba teklifi, MHP’nin de desteği ile yasalaştırdı.

Birgün’de yer alan habere göre, 6 Ocak’ta AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen torba kanun teklifi ile özelleştirme sözleşmeleri 49 yıldan az olan limanların kira süreleri 49 yıla çıkarıldı. Daha sonra bu düzenleme, AYM’nin kararıyla Ağustos ayında iptal edildi. CHP’nin başvurusu üzerine toplanan yüksek mahkeme, iptal kararında, “Düzenleme, özelleştirmede hâkim olması gereken serbest rekabet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmamakta olup, kurala konu limanların gerçek özelleştirme değerlerine ulaşılmasını engelleyebilecek niteliktedir” değerlendirmesini yaptı.

EKİM AYINDA DENENDİ

AYM’nin iptal kararının ardından bu ısrarından vazgeçmeyen iktidar, ekim ayında TBMM’ye sunduğu torba kanun teklifinde aynı düzenlemeye yer verdi. Yapılan uzun tartışmaların ardından madde, teklif metninden çıkarıldı.

TEKLİFTEN VAZGEÇMEDİLER

Yeni yıla sayılı günler kala çok sayıda yaşamsal talebin karşılanmasını bekleyen vatandaşa, iktidardan üçüncü kez liman sürprizi geldi. AKP Milletvekilleri, Aralık ayı başında TBMM’ye sundukları kanun teklifi ile limanların kira süresini 49 yıla kadar uzatan düzenlemeyi yeniden Meclis gündemine taşıdı. İtirazları dikkate almayan AKP, küçük ortağı MHP ile birlikte teklifi hayata geçirdi. CHP, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yeniden AYM’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

HANGİ LİMANLAR ETKİLENECEK?

LİMAK, AKFEN, CİNER Grubu, Albayrak, Çelebi ve Doğuş Grubu’nun aralarında olduğu şirketler ile Antalya Limanı’nın işletmesini devralan Katarlı QTerminals, ihaleye bile katılmadan 10, 13 ve 19 yıl ek işletme süresi kazandı.

Mersin Limanı, İskenderun Limanı, Bandırma Limanı, Derince Limanı, Antalya Limanı, Galataport, Çeşme Limanı, Trabzon Limanı, Tekirdağ Limanı ve Marmaris Limanı tekliften etkilenen limanlar arasında yer alıyor.