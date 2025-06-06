AKP bayrağını açtı milyonlarca TL'lik ihaleyi kaptı. Tek başına girdi

AKP’li Bahçelievler Belediyesi, dekoratif aydınlatma malzemeleri için 9 milyon 389 bin TL’lik bir ihale düzenledi. 16 Nisan’da duyurulan ve 15 Mayıs’ta gerçekleşen ihale, yalnızca tek bir firmanın katılımıyla sonuçlandı.

Sözleşme 29 Mayıs’ta imzalanırken, ihaleyi kazanan şirketin Madis Enerji olduğu açıklandı. Şirketin sahibi Muhammed Ali Doğan’ın, sosyal medyada AKP’ye oy verdiğini gösteren pusula fotoğrafı ve AKP bayrağıyla çektirdiği görüntüleri paylaşması, ihalenin şeffaflığı konusunda tartışma yarattı.

Bahçelievler Belediyesi’nin “Dekoratif Aydınlatma Elemanları Alımı ve Montajı İşi” için açtığı ihaleye yalnızca Madis Enerji teklif verdi. 36 kalem dekoratif ürünü kapsayan ihalenin maliyeti, belediye bütçesinden 9,3 milyon TL olarak karşılandı. Tek teklifli ihaleler, kamu kaynaklarının kullanımı ve rekabet şartlarının sağlanıp sağlanmadığı noktasında sıkça eleştiriliyor. Bu durum, Bahçelievler Belediyesi’nin ihale sürecine dair soru işaretlerini artırdı.

DEKORATİF ÜRÜNLER NELER?

İhale kapsamında alınan ürünler arasında dikkat çekici kalemler yer alıyor. Fotoğraf çekim çerçevesi, kardan adam dekoru, sarmaşık dış mekân aydınlatması, Ramazan davulcusu dekoru, “Mutlu Yıllar” ve “Hayırlı Ramazanlar” yazıları ile dekoratif aydınlatma direkleri, belediyenin satın aldığı malzemeler arasında. Bu ürünlerin görsel estetik amacıyla mı yoksa işlevsel ihtiyaçlar için mi alındığı merak konusu oldu.

ŞİRKET SAHİBİNİN BAĞLANTISI

Madis Enerji’nin sahibi Muhammed Ali Doğan, sosyal medya hesabında AKP’ye yakınlığını açıkça ortaya koyuyor. Doğan’ın, seçimlerde AKP’ye oy attığını gösteren pusula fotoğrafı ve parti bayrağıyla poz verdiği paylaşımlar, ihalenin tarafsızlığına gölge düşürdü. Kamuoyunda, ihalenin yalnızca bir firmaya açık şekilde düzenlendiği iddiaları gündeme geldi.

AKP’li belediyelerin yüksek maliyetli harcamaları sıkça tartışma konusu oluyor. Bahçelievler Belediyesi’nin başkanı Hakan Bahadır yönetiminde gerçekleşen bu ihale, belediyenin kaynak kullanımına yönelik eleştirileri yeniden alevlendirdi. Vatandaşlar, dekoratif ürünlere harcanan milyonlarca liranın daha acil ihtiyaçlara yönlendirilip yönlendirilemeyeceğini sorguluyor.