AKP'den bir seçim açıklaması daha: İki türlü seçime gitme ihtimali var

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçim tarihi ile ilgili, "İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir" dedi.

"MÜZAKERE EDİLDİĞİNDE AÇIKLARIZ"

Dağ, Kanal 7'de yayımlanan Başkent Kulisi programında, muhalefetin sürekli erken seçim talebinde bulunduğunu savundu.

Kamuoyundaki tartışmaları takip ettiklerini, seçimlerin normal tarihi olan haziran ayının tatil ve sınav dönemine denk gelmesinin değerlendirildiğini ifade eden Dağ, "MYK ve MKYK'da bu konuda bir müzakere durumu henüz söz konusu olmadı. Müzakere edildiğinde ve bir karar noktasına geldiğinde bunu kamuoyu ile paylaşırız" diye konuştu.

"18 HAZİRAN DIŞINDA BİR KARARIMIZ YOK"

Şartların, muhalefetin dile getirdiği 6 Nisan öncesinde bir seçim durumunu doğurmadığını belirten Dağ, şunları kaydetti:

"Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok. Eğer böyle bir durum olursa Anayasada, seçim mevzuatında karşılığı var. İki türlü seçime gitme imkanı var. Birisi Meclis'in 360 milletvekiliyle karar almasıyla diğeri de Cumhurbaşkanının Meclis'i feshetmesiyle. 18 Haziran değil de başka bir tarih durumu söz konusu olacak olursa bunlardan birisi uygulanabilir. Muhalefet 'ben bu işte yokum' derse kendileri bilir."

SİNAN ATEŞ'İN SİLAHLI SALDIRIDA ÖLÜMÜ

Dağ, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Üzücü hadisenin en ince ayrıntısına kadar aydınlatılacağını belirten Dağ, gözaltına alınanların olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini sözlerine ekledi.

AKP'Lİ ÖZLEM ZENGİN 14 MAYIS İÇİN MUHTEMEL DEMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, dün gündeme gelen olası seçim tarihi olan 14 Mayıs için “muhtemel” değerlendirmesini yaptı.

Zengin, seçim takvimine ilişkin yaptığı açıklamada, 30 Nisan tarihini “kesinlikle doğru değil” ifadesiyle yalanladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Zengin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saray’da kurmaylarıyla yaptığı mini zirvede gündeme geldiği öğrenilen “14 Mayıs’ın muhtemel tarihlerden biri olduğunu” kaydetti.