AKP Cumhuriyet bayramından bir gün önce Kudüs mitingi yapacak

AKP İstanbul İl Başkanlığı, Cumhuriyet'in 100. Yıldönümü olan 29 Ekim'den bir gün önce 28 Ekimde Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.

KAYNAK: AA
AKP Cumhuriyet bayramından bir gün önce Kudüs mitingi yapacak

AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, mitingin, "İsrail vahşetine dikkat çekmek, özgür Filistin davasına destek olmak" amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, mitinge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın katılımlarının beklendiği bildirildi.

Medya, spor, sanat, iş dünyası ve Filistin diasporasından çok sayıda ismin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek mitingin ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarına açık olacağı aktarılan açıklamada, mitinge İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın katılımının da beklendiği kaydedildi.

GAZZE İÇİN 100. YIL ETKİNLİKLERİNİ ERTELENMİŞTİ

Hamas-İsrail çatışmalarını gerekçe gösteren AKP iktidarı, 100. yılı sessiz sedasız geçirme kararı aldı.

TRT’nin Cumhuriyetin 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikleri de “Gazze’deki insanlık dramı” nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TRT’den yapılan açıklamada, “TRT, Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze’de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle ileri bir tarihe erteledi” ifadesine yer verildi.

Ertelenen konser, gösteri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirileceği tarihlerin daha sonra açıklanacağının belirtilmesi dikkat çekti. TRT’nin “Gazze’yi” gerekçe göstererek aldığı bu karar ise tepkilere yol açtı.

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