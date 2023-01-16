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Davutoğlu'nun o sözlerini AKP kullanmaya başladı

Davutoğlu'nun tartışma yaratan “Cumhurbaşkanı tek başına davranmayacak” sözlerini AKP'li  Osman Nuri Kabaktepe'de kullandı. Kabaktepe “Altılı Masa kazanırsa. Cumhurbaşkanı bir karar alırken ‘Durun ben bir Kemal beyi, Meral hanımı, Temel beyi arayayım’ diyecek” dedi.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 08:04
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AKP Davutoğlu'nun o sözlerini kullanmaya başladı

Davutoğlu'nun o sözlerini AKP kullanmaya başladı
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Odatv'nin haberine göre, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altı siyasi parti liderinin ortak bir çizgide buluştuğu sistemin adının "Uzlaşı" ve "Demokrasi" olduğunu, bir vesayetin de asla olmayacağını söyledi.

Davutoğlu, “Cumhurbaşkanı tek başına hareket etmek isterse de o Meclis çoğunluğunu kaybedeceğini bilecek ve tek başına davranmayacak” demesi tartışma yaratmıştı. 

“Bir cumhurbaşkanı seçtiniz diyelim ve o cumhurbaşkanı yarın dedi ki ben kabul etmiyorum, sizin aldığınız oylar da düşüktü. Ben bu kararı veriyorum” değerlendirmesi üzerine görüşü sorulan Davutoğlu, “Dediği anda bir kriz çıkar. Çok açık söyleyeyim. O cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder. Ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır” demişti. 

AKP DE O SÖZLERİ KULLANDI

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beykoz’da yaptığı konuşmada, Davutoğlu’nun bu sözlerini eleştirdi. 

Kabaktepe konuşmasında, “Altılı Masa kazanırsa cumhurbaşkanı bir karar alırken ‘Durun ben bir Kemal beyi, Meral hanımı, Temel beyi arayayım’ diyecek” ifadelerini kullandı. 

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