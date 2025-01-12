AKP devlet okulunu parti ofisine çevirdi. Ortaokulda kongre düzenledi

AKP 7. Olağan Silivri Gençlik Kolları Kongresi’nin Silivri Ortaokulu’nda yapılması tepki çekti. Okulun bahçesine ve konferans salonuna çok sayıda AKP flaması asıldı.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HİÇBİR SİYASİ ETKİNLİĞE ALET EDİLMEMELİ"

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, “Ülkede siyaseten arındırılması gereken ‘milli’ iki kurum var. Bu kurumlardan birisi Milli Eğitim Bakanlığı, diğeri Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu iki kurum da asla hiçbir siyasi etkinliğe veya toplantıya alet edilmemeli" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gençlik Kolları’nın İstanbul’daki ilçe kongreleri sürüyor. Silivri’de bu akşam gerçekleşecek 7. Olağan Kongre’nin yeri ise dikkat çekti. Kongrenin MEB’e bağlı Silivri Ortaokulu’nda bu akşam 19.00’da düzenleneceği açıklandı.

"İKTİDAR PARTİSİNİN GENÇLİK KOLLARI KONGRESİ’Nİ ESEFLE KINIYORUM”

CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür de ANKA Haber Ajansı’na gerçekleştirdiği açıklamada, “Ülkede siyaseten arındırılması gereken ‘milli’ iki kurum var. Bu kurumlardan birisi Milli Eğitim Bakanlığı, diğeri Milli İstihbarat Teşkilatı. Bu iki kurum da asla hiçbir siyasi etkinliğe veya toplantıya alet edilmemeli. Bunlar, partiler üstü kurumlardır. Maalesef Silivri Ortaokulu’nda yapılan iktidar partisinin Gençlik Kolları Kongresi’ni esefle kınıyorum” ifadelerini kullandı.