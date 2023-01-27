Fabrikaları satan AKP devleti yandaşın AVM'sine ortak yaptı. Amaç yandaşı kurtarmak 

Devlet denetiminde modern konut ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A. Ş.’nin AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan ile AVM işleteceği ortaya çıktı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; AKP Milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yeni bir şirketin kurulacağını belirterek açıklamada bulundu. Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamada, “Merkez Ankara Projesi içerisinde yer alan AVM’nin işletilmesi amacıyla Emlak Konut GYO A.Ş. ile birlikte Merkez Cadde Yönetim A.Ş. unvanlı ve 2 milyon TL sermayeli yeni kurulacak şirkete 1 milyon 400 bin TL sermaye ile ortak olunmasına karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Yani 2 milyon lira ile kurulan şirkete, Emlak Konut 600 bin lira sermaye ile ortak durumda. İşletilecek AVM’de ise 206 dükkânın yer aldığı aktarıldı.

MELİH GÖKÇEK DÖNEMİNDE FATİH ERDOĞAN’IN ŞİRKETİNE İHALE EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ait eski EGO garajının bulunduğu 124 dönümlük arazi de 2015'te, yani AKP’li Melih Gökçek döneminde Fatih Erdoğan’ın sahibi olduğu Pasifik Şirketi’ne ihale iLe verildi. Erdoğan’ın şirketi eski ABB arazisine inşa ettiği Merkez Ankara projesinden 6 milyar 772 milyon lira gelir elde edeceğini bildirdi.

Emlak Konut ile birlikte işletileceği kaydedilen AVM de bu proje içerisinde bulunuyor.

Diğer yandan geçen ağustosta sağanak yağış ve fırtınaya ilişkin günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen Merkez Ankara Projesi şantiyesinde çalışan işçiler, sahaya çıkarılmıştı. Kolon kalıbının devrilmesi sonucu stajyer Hacettepe Üniversitesi öğrencisi Taha Öztürk yaşamını yitirdi. ODTÜ mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ve inşaat mühendisliği öğrencisi Emre Çetin ise ağır yaralandı.

DEBLET DESTEKLİ 22 MİLYAR LİRA KAZANÇ

Fatih Erdoğan’ın şirketinin Emlak Konut’tan aldığı üç arazi ile AKP’li Eyüpsultan Belediyesi’nden aldığı iki araziden yaklaşık 22 milyar TL kazanacağı ortaya çıkmıştı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan askeri lojmanların bulunduğu 15 bin metrekarelik arazi için Emlak Konut’un 2021’de gerçekleştirdiği ihaleyi Pasifik Gayrimenkul A.Ş. aldı. Pasifik Şirketi, araziye Next Level İstanbul projesinin inşa edileceği ve projeden 8 milyar 85 milyon TL gelir elde edeceğini açıkladı.

İstanbul’daki AKP’li Eyüpsultan Belediyesi, 2021 yılının Aralık ayında, Kemerburgaz’daki toplam 78 bin metrekare büyüklüğündeki iki arazisini tüm itirazlara rağmen 1 milyar 774 milyon liraya Fatih Erdoğan’ın şirketine sattı. Şirket, satın aldığı iki arazinin değerini belirlemek için “Gayrimenkul Değerleme Raporu” hazırlattı. Raporda iki arsanın piyasa değerinin 5 milyar 389 milyon TL olduğu ifade edildi. Yani rapora göre, Fatih Erdoğan’ın nisan ayında 1 miyar 774 milyon TL’ye aldığı arazilerin değeri 9 ayda 3 milyar 615 milyon TL (yüzde 211 oranında) arttı.

15 Aralık’ta da Emlak Konut, Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Türkbükü’ndeki arsasını “Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı” yöntemiyle Fatih Erdoğan’a ait Pasifik GYO şirketine sattığını açıklamıştı. 39 bin 584 metrekare büyüklüğündeki araziye yapılacak projeyle şirketin araziden 3 milyar 496 milyon TL kazanacağı ifade edilmişti.

ÇİFT MAAŞLILAR TARAFINDAN YÖNETİLİYOR

Yaptırdığı lüks konut projeleriyle yandaş müteahhitlere milyarlarca aktaran Emlak Konut’un 7 kişilik yönetiminde çift maaşlı bürokratlar yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardımcısı İsmail Çataklı, gayrimenkul sektörüyle bir ilgisi bulunmamasına rağmen 1 Ağustos 2022 tarihinden beri Emlak Konut’un yönetiminde yer alıyor.

İmam hatip lisesi ve tarih bölümü mezunu Gençlik ve Spor Bakanı’nın yardımcısı Sinan Aksu da Emlak Konut’un yönetimindeki bir başka çift maaşlı bürokrat. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un özel kalem müdürü olarak görev yapan Burak Demiralp de Emlak Konut’un yönetiminde yer alıyor. TOKİ Başkan Yardımcıları Hakan Akbulut ile Mustafa Levent Sungur da aynı zamanda Emlak Konut’un

Yönetim Kurulu Üyesi.