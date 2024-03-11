AKP Eskişehir adayını yakacak fotoğraflar

Cumhur İttifakı’nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nebi Hatipoğlu’nun avlayarak öldürdüğü, soyu tükenmekte olan hayvanların yanında çektirdiği fotoğraflar gündem oldu.

HAYVAN PROJESİNİ DUYURMUŞTU

Nebi Hatipoğlu, Eskişehir Ticaret Odası Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıda “Modern Hayvan Bakımevi ve Pati Kulübü” isimli projeyi sunmuş ve konuşmasında, “Pati kulübüyle de can dostlarımıza modern bir bakımevi sağlayacağız. Kısırlaştırma ve her türlü bakımlarını belediyemizce yapacağız. Satın alma sahiplen anlayışıyla bakımevlerimizi halkımıza açacağız. Yönetimimizde süratlice kurulacak parti kulüpleriyle kentimizdeki sokak köpeği problemi tamamen ortadan kaldıracağız. Can dostlarımızı da öyle çamur içinde umutsuz olacağı alanlara hapsetmeyeceğiz” açıklamasını yapmıştı.

ÖLÜ GEYİKLERLE FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Hatipoğlu’nun hayvanlarla ilgili sunduğu proje tanıtımından 5 gün sonra, yaban hayvanlarını avladığı görüntüler ortaya çıktı. Bir ormanda ölü bir geyik ve yaban domuzunun arkasında verdiği pozlarla gülümsediği görülen Hatipoğlu’nun, parmak işaretiyle ölü hayvanları işaret ettiği fark edildi.