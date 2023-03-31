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AKP faiz artışına göz yumdu. Borsa yatırımcısı dikkat

Hazine destekli Türk Lirası KKM hesaplarında faiz tavanın kaldırılması sonrası yüzde 20'lerde seyreden mevduat faiz oranı karar sonrası, yüzde 25'leri gördüğünü belirten ekonomist Sönmez, “Burada yapılmak istenen bankaların yüksek faizden TL mevduat toplayarak doların uyanmasını engellemek” dedi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 17:05
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AKP faiz artışına göz yumdu. Borsa yatırımcısı dikkat

AKP faiz artışına göz yumdu. Borsa yatırımcısı dikkat
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Resmi Gazete’nin yeni sayısında Hazine destekli Türk Lirası KKM hesaplarında faiz tavanın kaldırıldığı açıklandı.

Yaşanan gelişmeler sonrası GerçekGündem’den Ökkeş Taşkın’a değerlendirmede bulunan Ekonomist Mustafa Sönmez, "Seçime giderken döviz türbülansı yaşanacağı endişesiyle Türk lirası faizlerini artıracak çabalar içine girdiler. Kararın açıklanması sonrası yüzde 20'lerde seyreden mevduat faiz oranı karar sonrası, yüzde 25'leri gördü. Burada yapılmak istenen bankaların yüksek faizden TL mevduat toplayarak doların uyanmasını engellemek" dedi.

BORSAYI AŞAĞI ÇEKEBİLİR, FAİZ ARTIŞINA GÖZ YUMULDU"
Yatırımcıların mevduat faizlerine yönelme ihtimali olduğunu dile getiren Sönmez, "Bu faiz fırsatı borsayı aşağı çekebilir" diyerek, "Dövizin sıçrama ihtimaline karşı faiz artışına göz yumulduğunu" belirtti.

 

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