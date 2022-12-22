AKP gencecik insanları bir gecede icralık etti. AKP’nin bedelli askerlik mağdurları 3

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Bedelli askerlik mağdurlarının sıkıntılarını dinlemeye devam ediyoruz. 550 binden fazla genç, ücretlerin çok yüksek olmasından, kışla şartından ve cezalardan yana dertli.

KIŞLALI BEDELLİNİN DEVLETE MALİYETİ 1 MİLYAR TL’DEN FAZLA

Ücretin zengin, fakir ayrımını ortaya çıkardığını belirten gençler, çalışmak zorunda oldukları için kışla şartının kaldırılmasını ve AKP’nin tecil yaşını bir anda 22 yaşa indirmesi nedeniyle ortaya çıkan cezaların affını talep ediyor. Kaba bir hesap yapıldığında bedelli askerlerin kışlaya alınmasının devlete zararı 1 milyar TL’den fazla.

“MAKUL ÜCRETLE BEDELLİ ASKERLİK İSTİYORUZ”

Bedelli askerlik mağduru S.K., “Bedelli askerlik konusunda gençler olarak, bedelin ve cezaların yüksekliği bu imkandan yararlanmamızı zorlaştırıyor. Ayrıca 28 gün, teorik eğitim olarak verildiği için aile ve çalışma hayatımızdan dolayı kararsız kalmaktayız. 2011’de, 2014’te, ve halen yurtdışındaki vatandaşlara uygulandığı gibi kışla şartı olmadan (uzaktan eğitim, veyahut, ikamet ilinde yatılı olmayan eğitimlerle) ve ödenmesi her gelirden vatandaş için mümkün olan ücretlerle bedelli askerlik yapmak istiyoruz”

“KIŞLAYA GİDERSEM ANNEME KİM BAKACAK”

Bakmakla yükümlü olduğu bir annesi olduğunu ve kışla şartı nedeniyle bedelli şansından yararlanamadığını ifade eden O.D., “Bizler oldukça mağduruz. 80 bin küsur bedelli askerlik ücreti cezalarla birlikte 150 binlere yakın bir fiyata ulaşıyor. Bu para hangi Türk gencinde mevcut bilmiyorum. Bizler 550 binden fazla mağdur gençten sadece bir kaçıyız. Bedelli askerlik konusunda sıkıntılarımız mevcut. Twitter’da da sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. 80 bin civarı olan bedelli askerlik ücreti cezalarla birlikte 140 binleri buluyor.

“SORUNLARIMIZIN EN KISA SÜREDE ÇÖZÜMÜNÜ İSTİYORUZ”

Biz gençleri görüp sesimize ses olmanızı diliyoruz. Kışla şartının kaldırılmasını, cezaların silinmesini ve özellikle bedelli askerlik ana para ücretinin indirime girmesini talep ediyoruz. Kışla şartı yüzünden çoğu genç ve aile işinden ekmeğinden oluyor. Şahsi olarak benim de bakmakla yükümlü bir annem var. Ben gidersem ona kim bakacak hiç bilmiyorum. Akrabalarımızın da hepsi uzakta. Dolayısıyla bu bedelli askerlik şartları şu anki hâliyle bizleri çok mağdur ediyor. Sorunlarımızın en kısa sürede çözülmesini diliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÇEVİRME TUTANAKLARIYLA CEZALARIMIZ KATLANIYOR”

Bir başka mağdur İ.K., “Tecil yaşının 29’da 22’ye bir gecede indirilmesi sonrası mağdur oldum. Kararın meclisten çıkması ise 1.5 ayı sürdü ve fiyat 56 bin TL’den 80 bin TL’ye fırladı. Benim ise ödemem gereken ücret cezalarla birlikte 100 bin TL oldu. Bazı arkadaşlarımızın ise 150-200 bin TL aracı ücret ödemesi gerekiyor. Bu süre zarfında kaçak gibi yaşamak zorunda kaldık. İl dışına çıkamaz olduk. Polisler durduruyor, GBT yapıyor. Suçlu muamelesi görüyoruz. Tutanak tutuluyor ve cezalarımız katlanıyor. Şimdi de hacizlik olmaya başladık. Şu an Kuveyt Türk banka hesabım ve papara hesabım kapandı bugün itibari ile. Bu 2 yıl zarfında sigortasız çalışmak zorunda kaldım, maaşım daha yüksek olabilecekken daha az maaş aldım, psikoloji tarafına hiç değinmiyorum her günüm bunu düşünerek geçti. Bizden ne istiyorlar anlamıyorum ben kesinlikle Cumhurbaşkanımız bu olayları bilmediğini inanıyorum biliyorum. Kim neden bu gençlere bu zulmü yapıyor yapan kim?” dedi.

“ANNEMİ, ABLAMI BIRAKIP NASIL GİDEYİM”

Babasının kendisi 4 yaşındayken vefat ettiğini belirten İ.K., “Ben, annem ve ablam beraber yaşıyoruz. Annem babamın vefatından sonra epilepsi hastası oldu. Annemin düzenli doktor kontrolleri var. Annem ile ablamı yalnız bırakıp nasıl kışlaya gideyim” dedi.