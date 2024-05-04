AKP Genel Başkan Yardımcısı deprem felaketi için 'Rabbim öyle uygun gördü' dedi

Geçen yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 il etkilendi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz’dan deprem felaketiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Hatay’da açıklamalar yapan Yılmaz önce hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Devamında ise Yılmaz, "Olanda tabii bir vesile vardır. Rabbim öyle uygun gördü. Onun ilahi kararı sonucunda oluşmuş olan olaylardır. Bizler muhakkak ondan sonra o alacağımız derslerle Hatay'ımızda yeni yapılacak hizmetlerimizi, Hatay'ımızın gecikmiş veya ihmal edilmiş veya yapılırken hatalar yapılmış bütün yapı stokuyla ilgili konuların yeniden inşa edilmesi sürecinde geçmişten ders alacak şekilde bir süreci işlettiğimizi görüyorsunuz.

Burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey'e hakikaten gayretlerinden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Tabii Cumhurbaşkanı'mızın delaletiyle, onun talimatıyla başlatılan süreçte bu senenin sonunda hepiniz bildiği gibi 11 ili kapsayan deprem illerimizde 200 bine yakın konut, 6 Şubat'tan bu yana o günün hemen ertesi günü başlayan planlamalarla 2024'ün sonunda Allah'ın izniyle insanlarımızın hizmetine sunulacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da depremin vurduğu Adıyaman'dayken felaket için "Allah'ın takdiri" açıklamasını yapmıştı.