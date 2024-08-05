AKP Genel Başkan Yardımcısı torpilli işe alımı büyük resme bakalım diyerek savundu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Çorum İl Başkanlığı’nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Yılmaz, Çorum İl Özel İdaresi’ne işçi alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“ÇORUM GÜNDEMİNİ İŞE ALIM AYRINTILARIYLA MEŞGUL ETMEYİN”

Yusuf Ziya Yılmaz, ANKA Haber Ajansı muhabirinin “Çorum’da İl Özel İdaresi’ne geçtiğimiz günlerde bir işçi alımı oldu. İşçi alımlarına bin 800’ün üzerinde başvuru yapıldı. Bu süreçte il başkanın şoförüyle AKP’de çaycılık görevi yapan kişilerin işe girdiğine dönük iddialar çıktı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusuna yanıt verdi.

"İŞE ALINDIĞI SÖYLENEN ÇOCUKLAR DA MUHTAÇ"

Yılmaz, “Ben size bir şey söyleyeyim mi yazık. Çorum resmin büyüğüne baksın. Böyle küçük ayrıntılara takılıp, niyetleri hiç üzüm yemek olmayan, bağcıyı dövmeye yönelik olan gündemlerle Çorum meşgul olmasın. Çorum resmin büyüğüne baksın. Yazık. İşe alındığı söylenen çocuklar da muhtaç. İhtiyacı olan insanlar” ifadelerini kullandı.

“NE TORPİLİ NE ARAR TORPİL?"

“İşe alımlarda hakkıyla işe girmek yerine torpille işe alımlar oldu mu” sorusu sonrası Yılmaz, “Ne torpili ne arar torpil, siz bunlarla uğraştığınız sürece benim demin anlattıklarımın değerinin yokmuş gibi bir şey çıkar. Ne olur, resmin büyüğüne bakın. Resmin büyüğüne bakın. Rica ediyorum sizden. Yok Ahmet alınmış, Mehmet alınmış, yazık. Çorum’da büyük bir enerji var. Bakın bu enerji 2 milyar dolar ihracata dönük Çorum dolu dizgin koşuyor. Bu tür unsurları yapanlar, Çorum’un enerjisini olumsuz etkilemek, Çorum’da moralleri bozmaya yönelik fırsatı değerlendiriyorlar. Bunlara alet olmayın” ifadelerini kullandı.