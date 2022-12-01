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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan asgari ücret açıklaması. Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi

Milyonların heyecanla beklediği yeni asgari ücretle ilgili konuşan AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, “Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek. Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir” dedi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:12
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan asgari ücret açıklaması. Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan asgari ücret açıklaması. Milyonların gözü kulağı bu haberdeydi
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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Dicle Canova'ya gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari ücretle ilgili resmi bir rakam söyleyemeyeceğini belirten Kurtulmuş, “İlk toplantı bugün yapılacak. İş veren ve işçi kesimi herkes kendi tekliflerini gündeme getirecek. Makul bir asgari ücretin getirilmesi için çalışılacaktır. Vatandaşı hayat pahalılığına ezdirmemek.

Rakamları söylemem. Alım gücünün artırılması en temel önceliğimizdir. Rakamları ortaya koyarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmek doğru değildir. İşsizliğin daha aşağı çekilmesi hükümetin önceliklerindendir. Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret anlamına gelmiştir. Ümit ediyorum; 'Oldu', 'İyi oldu' denecek bir ücret olacak” dedi.

Kurtulmuş’un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hükümetin de AK Parti'nin de masasında olan bir konudur. Bütün teknik detaylar Çalışma Bakanlığımız tarafından yapıldı. Artık son noktaya gelinmiştir. Meclis takvimiyle de ilgili bir mesele. Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıklayacaktır. Son dokunuşlar yapıldı. Hızlı bir şekilde yasalaşması gündemde.

Emeklilikle ilgili 3 şey biliyorsunuz; yıl, prim ve yaş meselesidir. Burada hem beklentileri karşılayabilecek hem rasyonel adımlar atılacak. Teknik bir konu, istenilenler neler, onları biliyoruz.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ OLUR MU?
Türkiye açısından pandemi parantezi kapandı. Bizim için önemli olan tezgahı dağıtmamaktır. Türkiye başından itibaren üretimin artırılması perspektifini tercih etti. Türkiye frene basmak yerine gaza basmayı tercih etti. Mallarımız satılıyor, ihracatımız artıyor. Ekonomi 3. çeyrekte yüzde 3.9 büyüdü. Büyüme demek üretime devam etmek demek. Temel meselelerimizden biri enflasyondur. Enflasyon inşallah en kısa zamanda kontrol altına alınacağını düşünüyorum.

Bir düşme eğilimi içerisinde olacağı görülüyor. Belli bir seviye içinde enflasyonun düşeceği görülüyor. Bu da vatandaşımız için olumlu bir göstergedir. En önemli önceliklerden biri enflasyonla mücadele olmaktır.

FAHİŞ FİYATA NASIL BİR ADIM ATILACAK?
Makul artışların olduğu alanlar var. Ama izah edilemeyecek fiyat artışları var. Serbest piyasa sorgulanmamak demek değil. Burada sorumluluk Ticaret Bakanlığı'mıza düşüyor. Denetimleri artırarak. Ticaret ahlakı böyle dönemlerde gerekiyor.

 

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1950
1.12.2022 12:34
Numan bey siz ekonomist ben Kim. Yük. Müh, asgari ücret 10 bin olmalı ve asgari ücrette gelir vergisi sıfır olmalı, bakın staj parası bile asgari ücret kadardı, gelde geliştik de ve buna inan, saygıla  
 
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