AKP-HEDEP arasında işbirliği iddiası

Gazeteci Sedat Bozkurt bugün yazdığı köşe yazısında AKP ile HEDEP (Eski adı ile YSP/HDP) arasında yerel seçimler için görüşmeler gerçekleştiğini açıkladı.

AKP-HEDEP arasında işbirliği iddiası

Yerel seçimler yaklaştıkça partiler arasındaki ittifak görüşmelerine dair iddialar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

Gazeteci Sedat Bozkurt bugün kısadalga’da yazdığı köşe yazısında yerel seçimler için HEDEP ile AKP’nin görüşme trafiğinde olduğunu açıkladı.

Bozkurt’un iddiasına göre HEDEP, AKP’den yerel seçimlerde iş birliği için; Siyasi tutukların serbest kalması, kayyum uygulamasını sona ermesi ve terörist Öcalan’a uygulandığı iddia edilen tecridin kaldırılmasını talep ediyor.

Sedat Bozkurt’un ilgili köşe yazısı şu şekilde:

“AKP İLE GÖRÜŞMELER

Bugünlerde anayasa meselesine çok yoğunlaşmış bir Erdoğan görüyoruz. 2028 yılında tekrar aday olup kazanmanın peşinde. Bunun teknik zorlukları da var. İlk hedefi kazasız belasız yerel seçimleri atlatmak.

AKP ile HEDEP arasında adı konmamış, resmi nitelik kazanmamış bir görüşme trafiğinden uzun zamandır söz ediliyor.

Bu doğru. Kurumsal temsil görevleri olmayan eski siyasetçiler görüşüyorlar. Bu görüşmelerden de parti yönetimlerini haberdar ediyorlar.

Dost sohbeti şeklinde geçmiyor bu görüşmeler edindiğim bilgilere göre.

AKP’nin yerel seçim destek modellerine HEDEP’liler; siyasi tutukluların serbest bırakılması, kayyum uygulamasının son bulması ve Öcalan’a tecritin kaldırılması gibi somut taleplerle karşılık veriyorlar.

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları yerel seçimlere yönelik olası ittifakların mümkün olduğunu ama açık yapılması gerektiğini savunurken bu görüşmelerde özellikle CHP’nin kazandığı seçim çevrelerinde güçlü adaylarla çıkılması konuşuluyor.

AKP ile HEDEP arasında var olan bu görüşmeler “partileri ayrı 2 eski dostun sohbetleri” muamelesi görse de bu görüşmelerde elde edilen bilgilerin iletildikleri yerler parti yönetimleri.

Alınan yanıtlar da aynı yöntemle paylaşılıyor. Dolaylı bir diyalog söz konusu yani.”

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