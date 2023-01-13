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AKP İBB'den park kaçırdı. AKP’li Belediye İBB’nin parkını kiraya verdi

İBB’nin AKP döneminde Pendik Belediyesi’ne 5 yıllığına tahsis ettiği ve mevzuata aykırı bir şekilde kiraya verilen park bu sefer 10 yıllığına tahsis edildi. AKP grubunun verdiği teklife CHP’li ve İYİ Partili İBB Meclisi üyeleri ret oyu verdi.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 14:52
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AKP İBB'den park kaçırdı

AKP İBB'den park kaçırdı. AKP’li Belediye İBB’nin parkını kiraya verdi
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Yeniçağ Özel / Serkan Talan

AKP döneminde 5 yıllığına bedelsiz olarak Pendik Belediyesi’ne tahsis edilen İBB mülkiyetindeki park alanı, AKP’nin meclis çoğunluğuyla bu kez 10 yıllığına tahsis edildi. Sayıştay 2020 yılında, söz konusu parkı kiraya veren Pendik Belediyesi’nin işlemini mevzuata aykırı bulmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi, Pendik Harmandere Mahallesi’nde bulunan İBB’ye ait park alanının, AKP’li Pendik Belediyesi’ne tahsis edilmesiyle ilgili AKP’li meclis üyelerinin verdiği teklifi görüştü.

Söz konusu, 21 bin 275 metrekare büyüklüğündeki park alanı, 2019 belediye seçimlerinden yaklaşık 5 ay önce, İBB Meclisi’nin aldığı bir kararla 5 yıllığına bedelsiz olarak Pendik Belediyesi’ne tahsis edilmişti.

 

Sayıştay Başkanlığı’nın Aralık 2020 tarihli denetim raporunda, Pendik Belediyesi’nin kendisine bedelsiz tahsis edilen söz konusu parkı kiraya vermesini mevzuata aykırı bulunmuştu. Raporda özetle şöyle denilmişti:

“Toplumun yararlanması için ayrılan park alanlarında İdareye gelir sağlanması için yapılan bu kiralamalar imar mevzuatına aykırıdır. Bu nedenle İdare tarafından bu kiralamaların sonlandırılıp, tahliyelerin gerçekleştirilmesi park alanlarının işlevine uygun olarak kamunun kullanımına sunulması önem arz etmektedir.”

CHP “BİZİM AÇIMIZDAN OLDUKÇA SORUNLU”

AKP Grubu yine bir seçim öncesinde verdiği bir önerge teklifle, söz konusu parkın yeniden Pendik Belediyesi’ne tahsis edilmesini Meclis gündemine getirdi.

Tahsis teklifi ile ilgili olarak söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, teklifin Meclis gündemine önerge ile getirilmesini eleştirdi. Parkın tahsis edilmesiyle ilgili Balyalı özetle şunları söyledi.

“Daha önce de tahsis edilmiş bir yer. Ancak burada tahsis amacına aykırı bir şekilde, tahsis amacının dışına çıkıldığını biliyoruz. Usule aykırı bir kullanım var. Belediye iştirakine tahsis edilmiş oradan da özel bir şirkete verilmiş. Buradaki sürecin de bu anlamıyla sorunlu olduğunu biliyoruz. Bizim açımızdan oldukça sorunlu görünüyor.”

CHP’nin eleştirilerini yanıtlayan AKP Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz ise söz konusu dosya ile ilgili özetle şunları söyledi:

“Yapı kayıt belgesi alınmış olan yerlerin içerisinde bulunduğu spor tesisleri var. Spor tesislerinin hizmetlerinin giderilmesi için evet bir kaç tane ticari alan var ama yapı kayıtlı, yapı kayıt belgelerini dosyaya işlemiştik. Şimdiden Pendik’e hayırlı olsun.”

Pendik Harmandere Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti İBB’ye ait 3962 ada Parkın, 10 yıllığına yeniden Pendik Belediyesi’ne tahsis edilmesiyle ilgili teklif, AKP Grubunun oy çokluğu ile Mecliste kabul edildi. Teklife CHP ve İyi Parti grupları ret oyu verdi.

 

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asuman 1789
13.01.2023 15:01
Bende zannettim yurt dışına kaçırmış 🙂  
 
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