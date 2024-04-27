AKP içinde troller için karar çıktı. Prof Özgür Demirtaş sevinçten twit attı

31 Mart’ta yerel seçimlerden sonra yeni dönemde AKP, trolleri de masaya yatırıldı. Bu kapsamda oy kaybının bir sebebi olarak görülen trollere karşı parti, "Troll temizliği" gerçekleştirecek.

AKP içinde yerel seçimin değerlendirmeleri devam ederken, parti strateji heyeti sık sık bir araya gelerek 31 Mart mahallî seçim sonuçlarına yönelik istişarelerde bulunuyor.

Oy kaybının sebeplerini araştıran parti yönetimi, trolleri de inceliyor. Edinilen bilgilere göre AKP, önümüzdeki dönemde trollere karşı yeni mücadele metotları uygulayacak.

VATANDAŞI YANILTIYORLAR

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre seçim analiz çalışmalarının sürdüğü AKP’de, oy kaybının bütün sebepleri masaya yatırılıyor ve sosyolojik olarak değerlendiriliyor. Öncelikli konu olarak trol temizliğinin yapılacağı öğrenilen AKP’de, trollerin vatandaşların partiye bakışını olumsuz etkilediği düşünülüyor. Asparagas haberler, algı operasyonları ve manipülatif içerikler ile seçmeni yanıltan trollerin, yeni dönemde parti içinde yer almayacağı konuşuluyor.

İLİŞKİLER DENGEYE OTURTULACAK

Trol temizliğinin nasıl yapılacağı henüz belirlenemezken, yeni dönemde AKP, Meclis ve Külliye’nin dengeye oturtulacağı, birbirine zıt açıklamalara mahal verilmeyeceği öğrenildi.

YEREL SEÇİMLER SONRASI TROLLER BİRBİRİNE GİRDİ

AKP’deki trol kadrosunun önde gelen isimlerinden olduğu iddia edilen YouTuber Mert Armağan, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra gemiyi terk eden ilk isim oldu.

Armağan, AKP İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç ile arasında yaşanan tartışmadan sonra 5 Nisan günü AKP’den istifa ettiğini duyurdu.

Armağan, sosyal medya hesabı üzerinden Övenç’e yönelik olarak “Sahada yoksunuz. Her gün ajanstasınız” ifadelerini kullanmış, Övenç ise Armağan’a verdiği yanıtta “O*lum sen partiye gelip benden usulsüzce araba isteyen adamsın. Kul hakkına girmeyip milletin paralarını sizin gibi sırtlanlarla peşkeş çekmediğimiz için birileri sizi üstümüze salıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Armağan, Övenç’in iddialarını kabul ederek, “Evet çok zor bir dönemdeydim devletin yaptıkları projeleri tanıtmak için yarınlarını görüntülemek için bir araç istemiştim vermemiştiniz. Konu ben değilim Erdoğan. Yavuz hırsız ev sahibini mi bastırıyor” ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ’TAN SEVİNÇ PAYLAŞIMI

AKP’nin trollere yönelik aldığı karar sonrası Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Demirtaş, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İşte bu…

Aktroller tarihin çöplüğüne güle güle.

Bu arada attıkları iftiralar karşılıksız kalmayacak. Hepsinin hesabı yargıda sorulacak.”