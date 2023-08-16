AKP iktidardan gittiğinde ortaya çıkacak 43 olayı açıkladı. Sır gibi saklanıyor

AKP’nin 21 yıllık iktidar döneminde onlarca olay meydana gelmiş ancak bu olaylar sansürler, haber yasakları veya Meclis’te verilen araştırma önergelerinin reddiyle örtbas edilmeye çalışıldı.

Sınırda teröristler davulla zurnayla karşılanırken bir anda sınır ötesi operasyonların başlatılması, 15 Temmuz darbe girişiminin Meclis’te soruşturma önergesinin önünün kesilmesi, FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması önergesi, kozmik oda baskına ve ülke sırlarının ortaya çıkmasına sebep olan Bülent Arınç ve diğer failler hakkında hiçbir işlem yapılmaması gibi onlarca olaya ait yüzlerce soru cevapsız bırakıldı.

AKP’nin cevaplarını sır gibi sakladığı 43 olayı Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz açıkladı.

Sosyal medya hesabından 43 olayı da sıralayan Vecdet Öz, “Görünen o ki şimdilik bunların hepsi bir sır perdesinin ardındadır; ta ki iktidar el değiştirip milli bir siyaset devlete ve geleceğe hakim olana dek.! Elbet ki gerçekler bir gün ortaya dökülecektir.!” sözleriyle de tepki gösterdi.

Vecdet Öz’ün paylaşımı şu şekilde;