AKP İl Başkanının çaycısı ve şoförü işe alındı. 57 kişilik kontenjana 1837 kişi başvurdu

Düzenleme: Kaynak: T24
AKP İl Başkanının çaycısı ve şoförü işe alındı. 57 kişilik kontenjana 1837 kişi başvurdu

Çorum İl Özel İdaresi’nin 57 kişilik işçi alımına bin 837 kişi başvururken AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay’ın makam şoförü ve parti çaycısının işe alındığı ortaya çıktı.

Çorum İl Özel İdaresi çeşitli birimler işe alım için 57 kişilik bir ilan açtı. Alımda KPSS şartı aranmazken başvurular 3 Temmuz tarihinde başlamış ve 5-6 Temmuz tarihleri arasında Çorum İl Özel İdaresi tarafından mülakat yapıldı.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre, İş başvurusuna toplamda bin 837 kişi katıldı. İşe alım sonuçları ise dün akşam saatlerinde açıklandı. Çorum İl Özel İdaresi internet sayfasında işe alınmaya hak kazananlar açıklandı. Açıklanan listede AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay’ın şoförü ve partinin çaycısının da olduğu ortaya çıktı.

57 kişilik işçi alımında AKP Çorum İl Başkanı Murat Günay’ın şoförü olan Abdulbaki Gül’ün Pick-Up Şoförü olarak, AKP Çorum Teşkilatında çaycılık görevini yapan İsmail Tezel’in ise Vidanjör olarak işe girdiği İl Özel İdaresi Web sayfasında açıklandı.

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