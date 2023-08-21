AKP İl başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Bartın AKP İl Başkanı Yaşar Arslan’ın oğlu Muhammet Ali Arslan, Zonguldak’ın Devrek ilçesinde motosikletiyle otomobille çarpıştı.

KAYNAK: DHA
AKP İl başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan Arslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Arkadaşı Gökhan K. ise yaralandı.

Motosikleti yeni almıştı

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesi Kaypaklar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammet Ali Arslan yönetimindeki 34 GTV 014 plakalı motosiklet, Ş.G.'nin (50) kullandığı 34 FG 8938 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Arslan ile arkasındaki arkadaşı Gökhan K., yolda sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Arslan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversite Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Öte yandan Arslan’ın kaza yaptığı motosikleti bu sabah İstanbul’dan sıfır olarak satın aldığı öğrenildi. Arslan’ın, memleketi Bartın’a yola çıkmadan önce sosyal medya hesabından motosikleti paylaşarak ‘hayırlı olsun’ yazdığı görüldü.

Adalet Bakanı başsağlığı diledi

AKP Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan’ın oğlu Muhammet Ali Arslan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Arslan’ın cenazesi, bugün Bartın’da toprağa verilecek.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken Gökhan K.'nın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kazaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“AK Parti Bartın İl Başkanımız Sayın Yaşar Arslan’ın oğlu Muhammet Arslan’ı elim bir trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Muhammet kardeşimize Allah’tan rahmet, Sayın Başkanımıza, Arslan ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun inşallah.”

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