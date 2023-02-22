AKP İlçe yöneticisi depremden etkilenmeyen villasının bahçesine AFAD çadırı kurdurdu. Depremzedeler çadır beklerken

6 Şubat’ta yaşanan deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Hatay, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye ve Elazığ’ı yıktı. 43 bine yakın vatandaş hayatını kaybetti. Sağ kalanlar ise çaresiz ve isyanda!

Enkaz çalışmaları ve depremzedelere yardım konusunda sınıfta kalan hükümet kanadına vatandaşlar "deprem vergileri nerede?" diye isyan etmeye devam ederken; depremin üzerinden 15 gün geçti.

CANLI YAYINDA TOPLANAN PARALAR NEREDE?

Türkiye’nin dört bir yanından bölgeye yardım yapılırken, depremzedeler için “Türkiye Tek Yürek” ortak yayını televizyon kanallarında canlı yapılmış; toplanan 115 milyar bağışın AFAD ve Kızılay’a aktarılacağı bildirilmişti.

Buna rağmen halen bölgeye yeteri kadar çadır ulaştırılamadı. Çadır kentlerin kapasitesi yetersiz. Binlerce kişi bölgeden tahliye edilmesine rağmen hâlâ çadırı olmayan depremzedeler karda kışta sokakta yatıyor.

Hal böyleyken Şanlıurfa’da AKP Karaköprü İlçe Yöneticisinin depremden etkilenmeyen evinin bahçesine koydurduğu çadır şok etti.

CHP'nin hukukçu vekili Mahmut Tanal'ın konuyla ilgili "Bari depremde, afette torpil, kayırmacılık, ayrımcılık yapılmasın!" isyanı dikkat çekti.

BARİ AFETTE TORPİL YAPILMASIN!

İşte Mahmut Tanal'ın paylaşımları;

"Bari depremde, afette torpil, kayırmacılık, ayrımcılık yapılmasın!

Evleri yıkılan, dışarıda kalan depremzedeler günlerdir çadıra ulaşmazken, Şanlıurfa’da AKP Karaköprü İlçe Yöneticisi, depremden etkilenmeyen köydeki evinin bahçesine #AFAD çadırı kurabiliyor.

AKP'li Yönetici, çadırı kolayca temin ederken neden hala deprem bölgelerinde mağdur vatandaşlar çadıra ulaşmaz?

Bu arada olayın duyulması üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, AKP Karaköprü İlçe Yöneticisi'nin evinin bahçesindeki çadırı söküp götürdü"