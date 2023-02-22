Depremzedeler sokakta yatıyor 

Cumhuriyet'ten Sena Tufan'ın haberine göre, 6 Şubat’ta yaşanan deprem Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Hatay, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye ve Elazığ’ı yerle bir etti. 11 ilden geriye enkaz yığını kaldı. 43 bine yakın canımızı kaybettik. Sağ kalanlar ise çaresiz.

Depremin üzerinden 15 gün geçmesine rağmen barınma sorunu çözülemedi. Bölgeye yeteri kadar çadır ulaştırılamadı. Çadır kentlerin kapasitesi yetersiz kaldı. Binlerce kişi bölgeden tahliye edildi hâlâ çadırı olmayan depremzedeler var. Karda kışta sokakta yatıyorlar.

13.5 milyon yurttaşımızı etkileyen depremin ardından afet yönetimi ve bölgede yaşayan koordinasyon sorunları yeniden gündeme geldi. Hatay Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ve SOL Parti PM Üyesi Alper Taş, bölgedeki en önemli eksikliğin çadır olduğunu söyledi.

"VATANDAŞ ÇADIR İSTİYOR"

Başkan Refik Eryılmaz, “Sözde 600-700 adet çadır dağıtılacaktı. Vatandaşlardan sürekli çadır talebi var. Gittiğimiz her yerden benden çadır istiyorlar. Bu işin içinden nasıl çıkacağımızı bilmiyoruz” dedi.

CHP’li belediyelerin dağıtım konusunda muhatap alınmadığını söyleyen Eryılmaz, Samandağ Kaymakamı ile görüştüklerini ancak onun da dağıtımı muhtarların yapacağını söylediğini kaydetti. Eryılmaz “Muhtarlar mahallede nasıl dağıtıyorlar bilmiyoruz. Talep çok fazla çünkü herkes dışarıda. Son depremlerden sonra kimse evlerine giremiyor. Zarar görmeyen ev kalmadı. Ağır hasarlı olanlar yıkıldı, diğerleri de hasar aldı. Herkesin çadır ihtiyacı var" dedi.

"Konteyner çalışmaları da yapılması gerekiyor" diyen Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz "Devlet, CHP’li belediyeleri yardım dağıtan, hizmet götüren konumda göstermek istemiyor. Burada da bir nevi siyaset yapılıyor ve bu çok acı bir tablo. Çadırların üzerinde zaten AFAD yazıyor, kimin gönderdiği belli. Buna bile yanaşmıyorlar. Gıda yardımı dağıtırken de belediye personelinden yararlanmıyorlar. Bu da yardımların gecikmesine neden oluyor. Yeter ki insanların ihtiyaçlarına cevap versinler. Bizim öyle bir kompleksimiz yok” diye konuştu.

"KİMSE EVİNE GİREMİYOR"

CHP’li Mehmet Güzelmansur ise en büyük eksikliğin çadır olduğunu söyledi. Güzelmansur, “İlk günden beri bu eksikliği dile getiriyoruz. Burada insanlar evine giremiyor. Tepkilerden sonra biraz biraz dağıtılmaya başladı ancak hâlâ çok yetersiz. Hasarlı olan binalar çöktü. Yolların birçoğu kapandı. Az hasarlı olan binalar ağır hasar aldı. En acil ihtiyacımız çadır, çadır, çadır! İnsanımız eve giremiyor” diye konuştu.

Depreme bölgede yakalan SOL Parti PM Üyesi Alper Taş da en acil ihtiyacın çadır olduğunu söyledi. Hijyen konusundaki eksikliklere de dikkat çeken Taş, “Çadır dışında kuru gıda, kadın-erkek iç çamaşırları, çocuk kıyafetleri, hijyen malzemeleri ve mobil tuvaletler en önemli eksiklik” dedi.