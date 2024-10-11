AKP ile CHP arasında makas açılıyor. Anket sonuçları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP ile CHP arasında makas açılıyor. Anket sonuçları ortaya çıktı

SONAR Araştırma Şirketi, “Siyasi eğilimler” adlı anketinde CHP ve AKP arasındaki farkı ortaya çıkardı.

SONAR Araştırma Şirketi, seçime yönelik araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. "Siyasi eğilimler" isimli araştırmasının sonuçları arasında AKP ve CHP arasındaki 11 puan fark dikkat çekti.

Gazeteci Şaban Sevinç SONAR Araştırma'nın VIP üyelerine özel gönderilen anket sonucunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Gazeteci Şaban Sevinç'in paylaşımı şöyle:

"SİYASİ EĞİLİMLER" ANKETİNİN SONUÇLARI

CHP: Yüzde 36,6

14 Mayıs genel seçimlerinde CHP yüzde 25,80 oy aldı.

AKP: Yüzde 25.1

AKP 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 36,30 oy aldı.

Bu sonuçlara göre CHP, AKP'ye 11,5 puan fark atıyor.

MHP: Yüzde 10,5

MHP bir önceki genel seçimlerde yüzde 10,30 oy aldı.

DEM Parti: Yüzde 9,3

DEM Parti bir önceki genel seçimlerde yüzde 9 oy aldı.

İYİ Parti: Yüzde 6,7

İYİ Parti bir önceki genel seçimlerde yüzde 9,90 oy aldı.

Zafer Partisi: Yüzde 5,7

Zafer Partisi bir önceki genel seçimde yüzde 2,23 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,3

Yeniden Refah Partisi bir önceki seçimde yüzde 2,81 oy aldı.

Diğer: Yüzde 1,8.

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