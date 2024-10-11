AKP ile CHP arasında makas açılıyor. Anket sonuçları ortaya çıktı

SONAR Araştırma Şirketi, seçime yönelik araştırma sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. "Siyasi eğilimler" isimli araştırmasının sonuçları arasında AKP ve CHP arasındaki 11 puan fark dikkat çekti.

Gazeteci Şaban Sevinç SONAR Araştırma'nın VIP üyelerine özel gönderilen anket sonucunu sosyal medya hesabında paylaştı.

Gazeteci Şaban Sevinç'in paylaşımı şöyle:

"SİYASİ EĞİLİMLER" ANKETİNİN SONUÇLARI

CHP: Yüzde 36,6

14 Mayıs genel seçimlerinde CHP yüzde 25,80 oy aldı.

AKP: Yüzde 25.1

AKP 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 36,30 oy aldı.

Bu sonuçlara göre CHP, AKP'ye 11,5 puan fark atıyor.

MHP: Yüzde 10,5

MHP bir önceki genel seçimlerde yüzde 10,30 oy aldı.

DEM Parti: Yüzde 9,3

DEM Parti bir önceki genel seçimlerde yüzde 9 oy aldı.

İYİ Parti: Yüzde 6,7

İYİ Parti bir önceki genel seçimlerde yüzde 9,90 oy aldı.

Zafer Partisi: Yüzde 5,7

Zafer Partisi bir önceki genel seçimde yüzde 2,23 oy aldı.

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,3

Yeniden Refah Partisi bir önceki seçimde yüzde 2,81 oy aldı.

Diğer: Yüzde 1,8.

Doğru araştırma…

2023 CB seçimlerini doğru tahmin eden 2-3 firmadan birisi olan Sonar Araştırma’nın “VİP üyeleri için yaptığı EYLÜL 2024 araştırmasında” CHP tam 11.5 puan farkla AKP’nin önünde görünüyor.



Bu gösteriyor ki;

1) CHP örgütü ve genel kamuoyunun Özgür Özel- Ekrem… pic.twitter.com/KcEg3Gb4Lz