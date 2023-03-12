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AKP ile görüşeceği iddia edilen CHP'li eski vekilden açıklama geldi

AKP ile görüşeceği iddia edilen CHP eski milletvekili Yılmaz Ateş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı. Ateş, 'görüşmeden yeni haberi olduğunu' belirtti.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 15:55
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AKP ile görüşeceği iddia edilen CHP'li isimden açıklama

AKP ile görüşeceği iddia edilen CHP'li eski vekilden açıklama geldi
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CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ve Mehmet Sevigen ile birlikte AKP ile görüşeceği iddia edilen CHP Ankara eski milletvekili Yılmaz Ateş, iddiaları yalanladı.

Eski CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş'in, AKP ile görüşeceği ve Cumhur İttifakı saflarına katılacağı iddia edilmişti.

Odatv'de yer alan habere göre, AKP'ye sürpriz bir ziyaret yapacak üç siyasi isim arasında adı geçen Ateş, iddiaları yalanladı.

Söz konusu haberde, "11 Şubat'ta vefat eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal ve eski CHP'li milletvekilleri, aynı zamanda Deniz Baykal'a yakın isimler olan Mehmet Sevigen ve Yılmaz Ateş, AKP ile yarın Ankara'da bir görüşme yapacak" ifadelerine yer verildi. 

ATEŞ, İDDİALARI YALANLADI

Bugün AKP ile görüşeceği öne sürülen Yılmaz Ateş, iddiaları yalanladı. 

Zorunlu açıklama başlığıyla Twitter hesabından paylaşım yapan Ateş, "Bugün bir haber sitesinde yarın AK PARTİ ile iki arkadaşımla beraber bir görüşme yapacağım şeklinde bir haber yer almıştır. Görüşme yapacağımı ben de öğrenmiş oldum" ifadelerini kullandı. 

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