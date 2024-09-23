AKP ile köprüleri atan Fatih Erbakan sağ ittifaka yeşil ışık yaktı

Fatih Erbakan "Bundan sonra artık Adalet Kalkınma Partisi ile bir seçim ittifakı Yeniden Refah Partisi’nin tamamen gündeminden düşmüştür diyebiliyor musunuz? “AKP ile bir daha asla” diyebiliyor musunuz?" sorusunu "Evet diyebiliyoruz" diye yanıtladı.

Fatih Erbakan, partisinin önceki seçimlerde Cumhur İttifakı’na katılmalarının asıl nedeninin sağ muhafazakâr kökenlerinin kendilerine yüklediği psikolojik baskı olduğunu söyledi. Erbakan “İktidarı CHP’ye veren siz olmayın” şeklinde aldıkları telkinler nedeniyle AKP ile o mutabakat imzaladıklarını söyledi. Ancak AKP'nin seçimden sonra aynı tas aynı hamam devam etmeleri nedeni ile güvenlerinin sarsıldığını diye getiren Erbakan bundan sonra AKP ile bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını "Bundan sonrası için bir birliktelik olması ihtimalini görmüyoruz" sözleri ile ifade ederek "Bundan sonra yola müstakil olarak devam edeceğiz” diye konuştu.

AYNI TAS AYNI HAMAM DEVAM ETTİLER

Seçimde geri adım atmadıklarını aksine AKP'nin geri adım attığını ifade eden Erbakan "Biz çizgimizde sabit kaldık. Biz cumhurbaşkanı adayı oluyorduk, ittifaka girmiyorduk. Sonradan “imzalayalım” dediler, adaylığımızı geri çektik. Ama günün sonunda maalesef bu son şansı da ellerinin tersiyle ettiler. Çünkü bırakın o mutabakat metnine uymayı oradaki yazılanların tam tersine işler yapılıyor." diye konuştu. Vergiler artırıldığına, borçlanmanın arttığına ve zamlara dikkat çeken Erbakan "Fakir daha fakir, zengin daha zengin oluyor. Yani aynı tas, aynı hamam devam ettiler. Böyle bir tabloda da bizim tabii onlara daha fazla destek olmamız mümkün değildi. O nedenle şimdi müstakil olarak yola devam ediyoruz." dedi.

"SAYIN CUMBURBAŞKANI YAŞLANDI YORULDU"

Değişimi şart olduğunu söyleyen Erbakan "Bir de bizim Yeniden Refah Partisi olarak artık düşüncemiz şu; Türkiye'de bir değişim olması şart. Sayın Cumhurbaşkanı yaşlandı, yoruldu, yıprandı. Kadrosu da yıprandı, yoruldu. Metal yorgunluğu konusunu yıllar önce söylemişti, şimdi artık metaller çok daha fazla yoruldu. Artık aktörlerin değişmesi gerektiğine, iktidarın değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Millete verebilecek herhangi bir şeyleri kalmadı. Son şanslarını da maalesef ellerinin tersiyle ittiler." diye konuştu.

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SAĞ İTTİFAKA YEŞİL IŞIK YAKTI

Parti birleşmeleri ve ittifaklara ilişin sorulara da yanıtlayan Fatih Erbakan partisinin seçim barajı sorunu olmadığını ve öncelikli olarak seçimlere müstakil girmeyi planladıklarını söyledi. Fatih Erbakan, sağ partiler arasında 3. bir ittifak fikrine sıcak baktıklarını sözlerine ekleyerek "Sağ partiler bir araya gelirse AK Parti'den oy kaydıracak bir alternatif yaratılabilir" dedi. Ayrıca, Mansur Yavaş’ın olası bir sağ ittifaktan çok CHP'ye uygun bir aday olduğunu düşündüğünü söyledi.

"İYİ PARTİ VAR, DEVA VAR, GELECEK VAR SAADET VAR, BBP VAR"

Seçmenin ‘sağ partiler’ olarak nitelendirdiği partiler ittifak yoluna gidebileceğini söyleyen Erbakan "Biz müstakil olarak girmeyi, kendi cumhurbaşkanı adayımızla girmeyi önceliyoruz. Ama bir ‘üçüncü yol’ alternatifi Türkiye'de her zaman mümkündür. Seçmenin ‘sağ partiler’ olarak nitelendirdiği partiler ittifak yoluna gidebilir. İYİ Parti var, DEVA var, Gelecek var, Saadet var. Büyük Birlik Partisi de olabilir." dedi.

"HERHANGİ BİR PARTİ İLE BİRLEŞMEYİZ"

Yeniden Refah’ın bu sağ muhafazakâr bloğu bir ittifakta toplamak gibi somut bir çalışmasının şu anda olmadığını söyleyen Erbakan "Ali Beyler bize bir nezaket ziyareti yaptılar. Onların herhalde Gelecek Partisi ile bir birliktelik durumları var. Bu yönde görüşmeleri olduğunu ifade ettiler. Ama bize “Siz de bunun içinde bulunun” gibi bir şey söylemediler. Zaten bizim herhangi bir şekilde bir partiyle birleşme gibi bir düşüncemiz olmaz." dedi.

"SAĞ PARTİLERDEN OLUŞACAK İTTİFAK AKP'YE GÖNÜLSÜZ OY VERENLER İÇİN ALTERNATİF OLUR"

Üçüncü ittifak ile ilgili Erbakan "Sağda üçüncü bir ittifaka sıcak bakıyoruz. Sağ partilerin bir ittifak içinde cumhurbaşkanı adayı göstermesi, daha çok AK Parti’den oy alacak bir seçenek yaratmaktır. Öylesi bir ittifakın adayı CHP’nin adayından daha çok AK Parti'nin adayından oy kaydırır. CHP’ye bir şekilde eli gitmeyen o nedenle de sandığa gitmeyen kitle sandığa gider. Bazısı da CHP’nin adayına vermek istemese de “Mecburuz çünkü alternatif yok” diye oy verdi AK Parti’ye. Biraz önce anlattım. Sağ partilerden oluşacak bir ittifak, AK Parti’ye gönülsüz oy verenler için ciddi bir alternatif haline gelir. O yüzden de üçüncü bir ittifakın AK Parti’ye yarayacağını düşünmüyoruz." diye konuştu. ifadelerine yer verdi.

MANSUR YAVAŞ SAĞ İTTTİFAKA DEĞİL CHP’YE UYGUN BİR ADAY

"Politika kulislerinde, CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın son günlerde partisinin yönetimine kırgınlık yaşadığı, İYİ Parti’nin kendisiyle temasta olduğu yönünde söylentiler var. Sizin bahsettiğiniz türde, İYİ Parti’nin de içinde yer aldığı bir ‘sağ ittifak’ oluşursa, Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine nasıl bakarsınız?" sorusuna ise Fatih Erbakan "Mansur Bey’in ismi öne çıkarsa onun CHP’nin adayı olacağını düşünüyorum. Konuşmak için de biraz erken. Ama dediğim gibi, Mansur Bey’in bizim adayımızdan ziyade CHP'nin adayı olma ihtimali çok daha yüksek." yanıtını verdi.