AKP ile MHP arasında ucuz et kavgası

AKP ile MHP, Elazığ'da ittifak yapmaya kararı aldı.

31 Mart'a kendi adaylarıyla giren her iki parti, kıyasıya bir rekabete girişirken MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, MHP’nin Elazığ Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın "ucuz et satışı" için Et ve Süt Kurumu’na dört aydır dükkan tahsis etmemesini eleştirdi.

"SAYIN BELEDİYE BAŞKANINA YETKİ DE VERİLMİŞTİ"

Işıkver konuşmasında, "5 sene boyunca sayın belediye başkanımıza yetki de verilmişti. MHP’nin Belediye Meclis grubu da tam destek vermişti. Yetkiyi aldılar 4 yıldır bekliyoruz vatandaş ucuz et yiyecek. Ama yapamadılar. Birkaç kez Meclis'te de konusu oldu ama şimdi biz yaptık, 4 aydır bekliyoruz neyi bekliyoruz? Belediye bir yer verecek de garibanlar ucuza et yiyecek yahu. Bu olur mu? Biz vatandaşa neden ucuz et yediremiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

"BELEDİYENİN İMKANI YOK MU?"

Işıkver ayrıca "Bugün gitmediğimiz bakanlık sayısı ya 1 ya 2dir ama özellikle size bir şey söyleyeyim: Et Balık Kurumu Genel Müdürüne gittik, dedik ki 'vatandaş burada hijyen koşullarında ucuz et yesin Türkiye’deki 18’inci et satış mağazasını Elazığ’da açalım'. İnanın 5 sene boyunca sayın belediye başkanımıza yetki de verilmişti burada. MHP’nin Belediye Meclis grubu da tam destek vermişti. Yetkiyi aldılar 4 yıldır bekliyoruz vatandaş ucuz et yiyecek yapamadılar birkaç kez Meclis'te de konusu oldu yanlışsam çıkıp düzeltsinler ama şimdi biz yaptık 4 aydır bekliyoruz neyi bekliyoruz?" dedi.

"İYİ ÇALIŞSINLAR"

MHP'nin Elazığ'da belediye yönetiminde 10 yıllık tecrübesi olduğunu belirten Işıkver, konuşmasını şu ifadeleri kullandı:

"Biz şimdi geleceğe umutla bakıyoruz çünkü MHP'nin bu şehri yönetmeye dahil on yıllık bir tecrübesi var. Bizim olduğumuz yerde sermaye sahiplerinin sözü geçmez, karanlık kapıların arkasında delikanlılara, babayiğitlere kumpas kuranlara sözü de lafı da geçmeyecektir. İyi çalışsınlar MHP kazanmasın diye çalışsınlar. Her seçim çalıştılar biz milletle yürüyeceğiz Elazığ çocuklarıyla yürüyeceğiz biz bu şehrin asli unsurlarıyla yürüyeceğiz. Sayın Murat Aygen’in yönettiği belediyede kesinlikle yolsuzluğa, arsızlığa, yanlışlara, sıkıntılara yol vermeyeceğiz."

BİR PEKİ DE MHP'Lİ BELEDİYE MECLİSİ GRUP BAŞKANINDAN GELDİ

Elazığ Belediye Meclisi MHP Grup Başkanı Mehmet Çak, 15 Şubat'ta, MHP grubu olarak belediye meclis toplantılarında Halk Ekmek Fabrikası ve Et Balık Kurumunun Elazığ'a kurulması noktasındaki taleplerini defalarca gündeme getirdiklerini belirterek, "2020'de Halk Ekmek Fabrikası kurulması için Milliyetçi Hareket Partisi bir önerge verdi. Bu önergemiz gündeme alındı, görüşmeler yapıldı. Bugünkü şartlarda saatte 120 bin ekmek çıkarılacak bir Halk Ekmek Fabrikası kurulması noktasında çalışmayı yaptık. Ama bu tarihe kadar herhangi bir sonuç alamadık. Elazığ Belediyesi bu işe nedense biraz uzak kaldı." ifadelerini kullandı.

“BELEDİYE BİZE KARŞI BİR GARD ALDI"

17 noktada satış mağazası bulunan Et Balık Kurumu ile de MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver’in görüştüğünü ifade eden Çak, 18'inci mağazanın Elazığ’da açılması için Et Balık Kurumu Müdürü ile prensipte anlaşıldığını ancak belediyenin ve il özel idarenin yer tahsis etmemesi yüzünden bu çalışmanın da askıda kaldığını ifadelerini kullandı. Mehmet Çak sözlerine şöyle sürdürdü:

"Elazığ’da Et Balık Kurumu satış mağazasının açılması yaklaşık bir buçuk iki yıllık bir meseleydi. Sayın vekilimiz Semih Işıkver, vekil olduktan sonra tahminen yedinci ya da sekizinci ay gibi Ankara'da genel müdürlük nezdinde bir görüşme yaptı. Bu görüşmeye il başkanımız da dâhil oldu. Et Balık Genel Müdürü’nün Elazığ sevgisine istinaden ve Semih vekilimizin kendisiyle görüşmesinden sonra 18'inci satış ofisinin Elazığ'a verilmesi noktasında başkanımıza ve vekilimize söz vermişti. Bu tarihten sonra biz hemen Elazığ Belediye Meclisinde bir sonraki ay bu konuyu gündeme getirdik.

"ÖNERGE MHP’DEN GELDİĞİ İÇİN Mİ BÖYLE YAPTILAR”

Et Balık Satış ofisinin kurulması için belli prosedürler lazım, Genel Müdürlüğün bu satışı yapabilmesi için, il özel idareden veya belediyeden bir yer tahsil edilmesini kira karşılığında tahsis edilmesini istemiştik. Kira karşılığı bir yer istedik, üstelik kurumun kendisi bu satış mağazası ve elemanların giderlerini da karşılayacaktı. Bu hem istihdam, hem de fakir fukaraya yardımcı olsun diye... 17 ilde de aynı tasarrufları var. Elazığ Belediyesine biz mecliste gündem maddesi verdik. Gündem maddesine verdiğimiz zamandan beri bir gard aldı yönetim. Milliyetçi Hareket Partisinden geldiği için mi diye, böyle bir önerge geldi mi diye… 'Her ay belediye meclisinde ne yaptınız? Protokolü ne yaptınız?' dedik. Hâlâ Et Balık Kurumu ile Elazığ Belediyesi protokol yapmadı…”

ELAZIĞ’DA SON OLARAK NE OLDU?

AKP ile MHP, yerel seçimlerde Elazığ’ı fermuar sistemine dahil olmadı. Her iki parti kendi adaylarıyla seçime katılacağını duyurdu. Bu durumun sebebi ise seçim sonuçlarında yattı.

2019’daki yerel seçimlerde AKP yüzde 40,38 alarak belediyeyi kazanırken MHP ise yüzde 34,46 ile ikinci sırada yer almıştı. Yani her iki parti dışında bir partinin Elazığ Belediyesini kazanması zor görünüyor.

Her iki parti de kendi adayıyla seçime giriyor. Belediyeyi AKP’den almak isteyen muhalefetteki MHP de AKP’ye karşı burada etkili bir muhalefet yürütüyor. Elazığ’ın MHP adayı , akademisyen kimliğiyle ön plana çıkan Murat Aygen oldu. Adaylığı 15 Ocak'ta duyurulan Aygen, bir aydır seçim çalışmalarını sürdürüyor.

ELAZIĞ’IN "KAVGACI" BAŞKANI

AKP’nin 11 Şubat’ta düzenlediği Elazığ aday tanıtım töreninde, AKP Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, partilileriyle tokalaşırken Elazığ Belediye Başkanı ve başkan adayı Şahin Şerifoğulları’nın elini sıkmamıştı.

KRİZİN ARKASINDA NE VAR?

Geçtiğimiz haftalarda, Şerifoğulları ve ekibinin, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) toplantısında Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdığı belirtildi.

SKM toplantısında Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, milletvekili Nazırlı’ya, "Sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin bana, ben seni tanımıyorum. Sen benimle gezmeyeceksin, yanımda görünmeyeceksin" diyerek, su şişesi fırlattığı iddia edildi. Sonrasında Şerifoğulları ve ekibi ile Nazırlı arasında arbede yaşandığı görüldü.

Polis, giriş çıkışları yasakladığı parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. AKP Elazığ İl Başkanlığı ise arbede iddialarını yalanladı.