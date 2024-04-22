AKP ile MHP kripto para için birbirine girdi! Sayıştay devreye sokuldu

Gazeteci Veli Toprak’ın haberine göre, AKP’li eski başkan Ercan Çimen döneminde belediye, 729 konut ve 112 işyerinden oluşan lüks Yaşam Evleri projesi yapılacaktı. Arsa sahipleriyle anlaşmalar yapıldı ve paralar toplandı. Fakat Gümsaş isimli belediye şirketinin yöneticisi, toplanan paraları ‘değerlenmesi’ için kripto para Bitcoin’e yatırdı. Mağdur Platformu Başkanı Nuri Öztürk, birçok arsa sahibinin “Paralar Bitcoin’e gittiği için ortada inşaat yok” dediğini aktardı.



(AKP'li Ercan Çimen)

ERDOĞAN’IN ARACININ ÖNÜNÜ KESMİŞLERDİ

Mağdur vatandaşlar, Gümüşhane’yi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın otobüsünün önünü de keserek bu konudaki şikayetlerini anlatmışlardı.

(MHP'li Vedat Soner Başer)

GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ’NE YAZI GÖNDERİLDİ

Gümüşhane Valiliğine gönderilen ‘Sayıştay Denetçisi Talebi’ başlıklı yazıda, “31 Mart 2024 seçimlerinden sonra Gümüşhane Belediyesi olarak mali açıdan gerekli incelemelerin yapılabilmesi için Sayıştay Denetçisi tarafından hesaplarımızın incelenmesi hususunu; bilgilerinize arz ederim” denildi.