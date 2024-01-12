AKP ile MHP'nin arasına SMS girdi

Kaynak: Haber Merkezi
AKP ile MHP'nin arasına SMS girdi
AKP’nin Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları’nın havalimanında karşılanması için belediyeden halka SMS gönderilmesine MHP İl Başkanı tepki gösterdi.

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, belediye başkan adayları seçim arenasına çıkmaya başladı. Cumhur İttifakı, Türkiye'nin birçok ilinde ortak bir adayda uzlaştı. Bazı illerde ise, partiler ayrı ayrı adaylar çıkaracak. Elazığ’da AKP ve MHP’nin ayrı adaylar çıkaracağı iller arasında yer aldı.

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AKP’nin Belediye Başkan Adayı olarak, mevcut belediye başkanı Şahin Şerifoğlu açıklandı. MHP’nin ise adayı henüz açıklanmadı.

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Şahin Şerifoğlu, 9 Ocak günü Elazığ’a geleceği için AKP’liler tarafından yapılan karşılama törenine, Elazığ Belediyesi tarafından davet SMS’i atıldı. Bunun üzerine, MHP Elazığ İl Başkanı Yunus Bal, seçim çalışmalarının bütçesinin belediyeden karşılanmaması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

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Bal, yaptığı açıklamada, ‘’Yarış devam ediyor iken rakibimizin mevcut belediye başkanı olmasına rağmen kamu kaynakları ve vatandaştan alınan vergilerle oluşan belediye bütçesinin seçim kampanyası için kullanılmaması hususunda gerek Şahin Şerifoğulları başkanın gerekse de AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım Beyin özenli ve hakkaniyete yaslanan bir politika izleyeceklerini ümit ediyoruz’’ ifadesini kaydetti.

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