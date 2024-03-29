AKP İzmir adayı Hamza Dağ bakanın vaadini yalanladı

Kaynak: Cumhuriyet
AKP İzmir adayı Hamza Dağ bakanın vaadini yalanladı
AKP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yerel seçim kampanyasında İzmir’in Kınık ilçesine termik santral vaadinin gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yerel seçim kampanyası kapsamında, Kınık'a termik santral yapacakları vaadini AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ yalanladı.

ekran-goruntusu-2024-03-29-124149.pngBakan Bayraktar, geçtiğimiz hafta İzmir’de AKP adayları için oy istedi ve "Başta Kınık'taki kardeşlerimiz olmak üzere, civardan genç kardeşlerimize yeni istihdam kapısı, daha da büyüyen bir istihdam kapısı açacağız. İnşallah orada bir termik santral yapma hedefimiz var” vaadinde bulundu.

Bakanın söz konusu vaadinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Dağ, “Gündemimizde İzmir’de termik santral yapmak konusu yoktur. İzmirli hemşehrilerimizin istemediği, bu şehrin doğasına, havasına, suyuna, yeşiline en ufak zarar veren bir projenin içinde olmadık, olmayacağız” ifadelerini kullandı.

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