AKP'den 'çocuk üye' skandalı. Sosyal medyadan tepki yağdı

AKP Tuzla İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği, AKP milletvekilleri Osman Boyraz ve Ravza Kavakçı'nın da katıldığı etkinliğe "çocuk üyeler" olarak adlandırılan çocuklar da getirildi ve bu çocuklar 'AKP üyesi' olarak tanıtıldı.

Etkinlik, AKP Tuzla Kadın Kolları Başkanlığı'nın hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

Başkanlarımız @avtalhatayfur ve @TugbaArslanoglu ev sahipliğinde İlçe Başkanlığımızda Vekillerimizi misafir ettik. Vekillerimiz @OsmanBoyraz, @RavzaKavakci ile başladığımız programımıza AK Kadın Tuzla Teşkilatı olarak kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuk üyelerimiz katılım sağladı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN SİYASİ PARTİLERE ÜYE OLMASI KANUNEN YASAK

Kanunen Türkiye'de 18 yaşından küçüklerin siyasi partilere üye olması yasaktır. Kişiler kanunun 18'inci maddesine göre siyasi partiye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Bahsi edilen madde şu şekilde:

Onsekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir.