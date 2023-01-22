22 Ocak 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • AKP'den 'çocuk üye' skandalı. Sosyal medyadan tepki yağdı

AKP'den 'çocuk üye' skandalı. Sosyal medyadan tepki yağdı

AKP'nin Tuzla Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği etkinliğe çocuklar da katıldı. Başkanlığın sosyal medya paylaşımında söz konusu çocuklar 'çocuk üye' olarak tanıtıldı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 10:15
Takip Et

AKP kadın kolları çocuk üye paylaşımı yaptı

AKP'den 'çocuk üye' skandalı. Sosyal medyadan tepki yağdı
+
Aa
-

AKP Tuzla İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği, AKP milletvekilleri Osman Boyraz ve Ravza Kavakçı'nın da katıldığı etkinliğe "çocuk üyeler" olarak adlandırılan çocuklar da getirildi ve bu çocuklar 'AKP üyesi' olarak tanıtıldı.

Etkinlik, AKP Tuzla Kadın Kolları Başkanlığı'nın hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

Başkanlarımız @avtalhatayfur ve @TugbaArslanoglu ev sahipliğinde İlçe Başkanlığımızda Vekillerimizi misafir ettik. Vekillerimiz @OsmanBoyraz, @RavzaKavakci ile başladığımız programımıza AK Kadın Tuzla Teşkilatı olarak kadınlarımız, gençlerimiz ve çocuk üyelerimiz katılım sağladı.

18 YAŞINDAN KÜÇÜKLERİN SİYASİ PARTİLERE ÜYE OLMASI KANUNEN YASAK

Kanunen Türkiye'de 18 yaşından küçüklerin siyasi partilere üye olması yasaktır. Kişiler kanunun 18'inci maddesine göre siyasi partiye üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Bahsi edilen madde şu şekilde:

Onsekiz yaşını dolduran, medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan her Türk vatandaşı bir siyasi partiye üye olabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

dursun yavaş
22.01.2023 11:03
Akp kanunları takıyor mu?  
 
1950
22.01.2023 10:35
Sıra da Bebek üye var, ne yapsınlar kaçış durmuyor  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
1
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿18 dakikada 550 çöp şiş yedi, rakibi bile şaşkınlıkla izledi. Rekortmene ızgara yetişemedi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
2
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Cemal Enginyurt da Hakan Ural olayına müdahil oldu. 40 kişinin söyleyemediğini bir tweetle söyledi
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
3
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Çocuğa karne hediyesi olarak et alınan ülkemde, artık kemiği bile para ediyor
﻿Serenay Sarıkaya'nın yataktaki ayıp sahnesi olay yarattı. 'Şahmaran' dizisi başladı
4
﻿Serenay Sarıkaya'nın yataktaki ayıp sahnesi olay yarattı. 'Şahmaran' dizisi başladı
﻿Serenay Sarıkaya'nın yataktaki ayıp sahnesi olay yarattı. 'Şahmaran' dizisi başladı
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
5
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Ne diyorsun Weghorst? Beşiktaş'a olay sözler
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
6
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
﻿Galatasaray'da Icardi fırtınası: Son maçlarda yıldızı parlıyor
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
7
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿İşte Aboubakar'ın bilinmeyenleri. Hristiyan ailenin Müslüman çocuğu
﻿Afganistan'da 'şüpheli' salgın! Sayı 21'e yükseldi
﻿Afganistan'da 'şüpheli' salgın! Sayı 21'e yükseldi
﻿Afganistan'da 'şüpheli' salgın! Sayı 21'e yükseldi
﻿Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hizmete giriyor
﻿Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hizmete giriyor
﻿Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu hizmete giriyor
﻿Sarıyer sahili çöp ve denizanasına teslim oldu
﻿Sarıyer sahili çöp ve denizanasına teslim oldu
﻿Sarıyer sahili çöp ve denizanasına teslim oldu
﻿Tarihte bugün 22 Ocak
﻿Tarihte bugün 22 Ocak
﻿Tarihte bugün 22 Ocak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.