AKP kulisleri hareketlendi! Erdoğan’ın geleceği hakkında iki görüş çarpışıyor

31 Mart Yerel Seçimlerinden çıkan sonuçlarda büyük bir yenilgiye uğrayan ve yıllar sonra ikinci parti konumuna gerileyen AKP’de değişimlerin devam edeceği kulislerde konuşuluyor. Birçok il ve ilçe başkanının değişeceğinin sinyali verilirken, Erdoğan'ın geleceği ise oldukça merak ediliyor.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyerinin devamına ilişkin kulislerle konuşulanları kaleme aldı.

AKP'DE İKİ KARŞIT GÖRÜŞ

Erdoğan’ın siyasi geleceğinin AKP’yi ikiye böldüğünü belirten Babacan, bir grup partilinin cumhurbaşkanının mutlaka aday olması gerektiğini, planlamanın bunun üzerine yapılmasını istediğini savunduğunu aktardı.

Babacan, yazısında edindiği bilgileri “Bu kişilerin, “2025 yılında çevremizde ve dünyada kaos yaşanacak. Sizin varlığınız çok önemli. İç sorunlar halledilir. Asıl önemli olan küresel gelişmeler, siz bunun içinde olmalısınız” dediği ve Erdoğan’ın buna yakın durduğu ifade ediliyor” sözleriyle açıkladı.

ÜLKENİN GELECEĞİ Mİ KİŞİSEL İKBAL Mİ ÖN PLANDA?

Partide karşıt görüşün de mevcut olduğunu ifade eden Babacan, “Diğer grup ise bugünkü tabloda Erdoğan’ın seçimi kazanmasının mümkün olmadığını, siyasete yenilerek veda etmesi yerine zirvede bırakmasının daha doğru olacağını, planın buna göre yapılarak partinin yeniden yapılanması gerektiğini düşünüyorlar. Bütün bu görüşlerde, ülkenin geleceği mi, kişisel ikbal mi ön planda tutuluyor, merak konusu” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VE ANKARA MESAK KONUSU

Özellikle partideki İstanbul ve Ankara yönetiminin durumunun da merak konusu olduğunu dile getiren Babacan, “İddiaya göre Cenk Dilberoğlu’nun adı İstanbul için öne çıkıyor. Ensar Vakfı kökenli isim aileye yakın. Ancak Dilberoğlu’nun tabanla bağ kuramayacağı ve tepki çekeceği de iddialar arasında” diye yazdı.