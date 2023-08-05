AKP, Mansur Yavaş’ın emekliler için projesinden rahatsız oldu

AKP, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın emekliler ile ilgili projesinden rahatsız oldu. AKP’li Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse, emeklilere yardım eli uzatılmasına ‘istismar’ dedi.

AKP, Mansur Yavaş’ın emekliler için projesinden rahatsız oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından emeklilerin durumlarına işaret ederek, "İnsanı önceleyen belediyecilik darda olanın yanında olmaktan geçer. Emeklilerimizin durumlarında bir iyileştirme yapılamadı. Bu yüzden şartları uyan tüm emekli hemşehrilerimiz sosyal yardımlardan yararlanmak için belediyemize başvurabilirler. Başvuru; https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr" şeklinde bir paylaşım yaptı.

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AKP MANSUR YAVAŞ'IN PROJESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yavaş'ın paylaşımını alıntılayarak, "Halkı istismar etmeyi belediyecilik zanneden Sn Yavaş’a yazıklar olsun" diye yanıt verdi.

Pek çok vatandaş ise, Köse'nin paylaşımının, Mansur Yavaş'ın istismarda bulunmadığına yönelik yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlardan bazıları...

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